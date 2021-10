Da Sarah Ferguson a Valeria Marini e le altre: a Roma le vip preferiscono il party al red carpet

La serata esclusiva della Croce Rossa che si è tenuta a margine della Festa del cinema, ha chiamato a raccolta personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport. E tante coppie di famosi…

Valeria Marini, Raoul Bova, Eleonora Daniele, Enrico Brignano e Flora Canto alla loro prima uscita dopo la proposta di matrimonio e tantissimi altri personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport: il party romano a margine dalla Festa del cinema chiama a raccolta una folla di vip… più di quanti non se ne siano visti sul red carpet. C’è perfino Sarah Ferguson!

Coppie a go-go alla serata di beneficenza della Croce Rossa italiana. A partire da Enrico Brignano e Flora Canto, da poco genitori del loro secondo figlio Niccolò, nonché promessi sposi: a sorpresa, l’attore comico ha fatto la proposta di matrimonio (tanto attesa!) sul palco dell’Arena di Verona durante il suo show: che romanticone! Alla festa romana ci sono anche Giorgio Pasotti con la fidanzata Claudia Tosoni e Paolo Conticini con la moglie Giada Parra: toh, chi si rivede! Gessica Notaro è con il fidanzato Filippo Bologni e Massimo Boldi è in compagnia della giovane e sexy meteorina Vanessa Minotti, che sfoggia uno spacco osé.

Al party esclusivo di Roma sfilano tra gli altri Eleonora Daniele, che raramente si concede una serata mondana soprattutto da quando è diventata mamma di Carlotta; Raoul Bova senza Rocio Munoz Morales, protagonista invece di uno dei red carpet del festival; Valeria Marini per una sera abbandona il pizzo per un abito glam in velluto viola, che le sta benissimo. Gloria Guida, che compirà 66 anni il 19 novembre, mette in mostra la sua bellezza senza età. E con Sarah Ferguson, diventata nell’ultimo anno nonna con la nascita dei figli di Eugenie e Beatrice, c’è perfino la quota royal.

