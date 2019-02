Domani non perdete “Melaverde”, su Canale 5: è l’ultima puntata della stagione, per Raspelli

Domani torna il consueto atteso appuntamento con Melaverde, alle 11 e 50 su Canale 5. Ossia torna il presidio televisivo che preserva il nostro straordinario patrimonio agroalimentare. Un presidio organizzato dal grande Edoardo Raspelli, che si premura di propagandare la bellezza dei prodotti della nostra terra. Quella di domani, sarà l’ultima puntata della stagione per il cronista della gastronomia che chiude la conduzione con tre mesi d’anticipo.

Questa volta, Raspelli vi racconterà tre storie di uomini che hanno deciso di mettere tutta la loro passione, la forza tipica delle persone di montagna e il talento di cui la sorte li ha dotati, nella voglia di rendere vivo il proprio territorio. C’è Baldovino Midali, panettiere storico di un piccolo paese di 700 anime, sempre alla ricerca della migliore farina italiana per i suoi prodotti, ma che appena può si trasforma in uno straordinario testimone delle bellezze del suo territorio. Armato di macchina fotografica e telecamera scompare nei fitti boschi della zona per far conoscere al mondo l’incredibile biodiversità che vi si nasconde. C’è Francesco, che insieme ad una settantina di allevatori, mantiene viva la tradizione dell’allevamento di montagna e continua a produrre seguendo le antiche ricette, alcuni tra i più storici e buoni formaggi dell’arco alpino. C’è poi Luigi, mobiliere di professione e scultore per passione, che riesce a trasformare pezzi di legno raccolti nel bosco in veri e propri simboli della sua valle.