Grey’s Anatomy 15, Chandra Wilson: ‘Dirigere l’episodio dei record è stato un onore’

A pochi giorni dalla messa in onda, Chandra commenta l’episodio che assegnerà al telefilm il titolo di Medical drama più longevo di tutti i tempi.

Le avventure di Meredith Grey e dei più famosi medici di Seattle continuano ad appassionare i telespettatori di tutto il mondo. Grey’s Anatomy, il telefilm creato da Shonda Rhimes, si appresta a raggiungere uno straordinario traguardo. Con l’episodio in onda il 28 febbraio negli Stati Uniti, infatti, si aggiudicherà il titolo di Medical-Drama più longevo di tutti i tempi battendo “E.R. Medici in prima linea”. Le anticipazioni e gli spoiler circa i prossimi episodi stanno, dunque, facendo il giro del web regalando ai telespettatori importanti anticipazioni circa i prossimi due episodi.

‘Grey’s Anatomy batte E.R: E’ un vero onore’

Il record, attualmente detenuto da “E.R. Medici in prima linea”, sarà raggiunto e poi superato con la quindicesima puntata della quindicesima stagione.

L’episodio dal titolo “We didn’t start the fire” sarà eccezionalmente diretto da un membro del cast fisso di Grey’s Anatomy. Stiamo parlando di Chandra Wilson, l’attrice che da 14 anni interpreta la dottoressa Miranda Bailey.

Proprio in occasione dell’imminente messa in onda, la donna ha rilasciato un’intervista al sito web “Buzzfeed” in cui racconta le emozioni che l’hanno accompagnata durante le riprese. Un’estratto dell’intervista, che uscirà nella sua versione integrale solo il 24 febbraio, testimonia la profonda riconoscenza della Wilson verso la showrunner della serie che le ha affidato la regia di questo importantissimo episodio. Ecco le sue parole:”Fin dall’inizio della quindicesima stagione ci siamo concentrati sull’episodio che avrebbe portato Grey’s Anatomy sul primo gradino delle serie più longeve di tutti i tempi.

Quando ho realizzato che la regia sarebbe stata affidata a me sono stata pervasa dalla felicità. E’ stato davvero lusinghiero poter dirigere una puntata così importante, tuttavia ho sentito anche il peso della responsabilità. Mi sono subito chiesta come sarebbe stata la sceneggiatura, cosa avrei voluto raccontare e in che modo avrei potuto onorare le storie dei vecchi personaggi per unirle alle attuali storyline. Alla fine sono stata piacevolmente sorpresa dal risultato! Questo episodio testimonia tutta la voglia del cast di proseguire con questa fantastica avventura. Non vedo l’ora che venga trasmesso.”

Ma di cosa parlerà, dunque, questo speciale episodio? E’ stata la ABC, nelle scorse ore, a rilasciare la trama ufficiale della puntata che conta, tra le guest star, anche Lindsay Wangner nel ruolo di Helen Karev.La puntata ruoterà intorno ad una festa.

Più precisamente tutti i medici del Grey-Sloan celebreranno la “guarigione” di Catherine reduce dall’intevento che le ha salvato la vita. Tuttavia, un evento inaspettato rovinerà i piani di Jackson. Nel frattempo, come anticipato, il ritorno della madre di Alex porterà con sè importanti novità che sconvolgeranno la vita del figlio e della nuora Jo Wilson.

Non ci rimane dunque che aspettare il 28 febbraio per scoprire in che modo sarà celebrato questo ennesimo traguardo.

