Uomini e Donne, Gianni Sperti scrive a Teresa: “Eri sola”

Gianni Sperti di Uomini e Donne consola la tronista che ha ricevuto il “no” secco da Andrea Dal Corso

Lo scorso venerdì è stata mandata in onda la prima puntata serale di Uomini e Donne e intanto sembra che non si parli d’altro. A poche ore dalla seconda puntata del trono classico del dating-show di Maria De Filippi, l’opinionista del programma Gianni Sperti ha dedicato un lungo post all’ormai ex-tronista Teresa Langella, pubblicato sul suo profilo Instagram.

Intanto, sono trapelate in rete alcune indiscrezioni anticipate dalle avvenute registrazioni della puntata che vedrà Teresa Langella confrontarsi con i suoi ex-pretendenti al trono, Antonio Moriconi e Andrea Dal Corso.

Teresa Langella consolata da Gianni Sperti

L’opinionista di Uomini e Donne, Gianni Sperti, sembrerebbe aver apprezzato molto il percorso televisivo avuto dalla tronista dalla bellezza mediterrranea, Teresa Langella, la quale ha ricevuto un “no” da parte del corteggiatore scelto Andrea Dal Corso. Il public-figure di Uomini e Donne Gianni ha preso molto a cuore la delusione provata dalla giovane ragazza.

“Un abbraccio – esordisce il ballerino –. Quello di cui avevi bisogno era proprio di un abbraccio. Eri sola in mezzo alla sala con tutti gli ospiti e ti sentivi responsabile, delusa, senza sapere cosa fare e soprattutto cosa pensare”. E poi ancora: “Hai fatto un percorso bellissimo, non ti sei risparmiata e ci hai fatto provare belle emozioni. Hai fatto la tua scelta, hai affidato il tuo cuore a chi ahimè non ha voluto prendersene cura. Quando una persona soffre bisogna tendere una mano e stringerla tra le braccia rassicurandola che va tutto bene… che tutto passa! Ti voglio bene Teresa”.

Gianni, quindi, si spende per Teresa Langella, per la sua persona e per il suo percorso nel programma. Intanto la Langella ha deciso di prendersi una pausa di riflessione dai social, disattivando il suo profilo Instagram.

Serena Granato, il Giornale