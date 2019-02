Brigitta Boccoli aspetta il secondo figlio da Stefano Orfei

Al settimanale “Nuovo”, Brigitta Boccoli annuncia a tutti la nascita del suo secondo figlio da Stefano Orfei

Stefano Orfei e Brigitta Boccoli aspettano un altro figlio.

L’annuncio è stato dato dalla futura mamma al settimanale “Nuovo”:

“Finora non eravamo riusciti a concretizzare il progetto, visti gli impegni lavorativi. Sono sicura che Manfredi accoglierà bene il nuovo bebè”.

Queste sono state le sue parole, lasciando però l’alone di mistero per quanto riguarda il sesso del futuro nascituro. Il tutto durante l’intervista al magazine di Riccardo Signoretti.

Brigitta Boccoli e Stefano Orfei: una storia nata in televisione

La storia d’amore della coppia di neo-genitori, è nata nel 2006 nel corso del reality show, condotto da Barbara D’Urso, Reality Circus. Il programma prevedeva la presenza di personaggi famosi che dovevano improvvisarsi domatori, trapezisti e mangiafuoco. A vincere il prgramma fu l’ex partecipante ad Amici Sabrina Ghio. Nella memoria del pubblico televisivo però è rimasta impressa la partecipazione di Valeria Marini per il suo fantastico modo di far divertire.

Brigitta Boccoli ai tempi, era fidanzata. Il suo compagno all’epoca era Alessio Di Clemente, lasciato poi nel 2008 per amore del figlio dell’indimenticabile Moira Orfei.

Alessandro Pagliuca, il Giornale