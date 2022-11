Michelle Hunziker e Serena Autieri insieme! Tomaso Trussardi non le fa litigare

L’attrice napoletana e il marito corrono a casa della bionda svizzera per spiegare tutto ai follower

Michelle Hunziker e Serena Autieri sono grandi amiche ma negli ultimi giorni girava voce che tra le due ci fosse maretta.

E che la causa fosse da ricercare nella ritrovata armonia tra la conduttrice svizzera e Tomaso Trussardi, che le avrebbe fatte allontanare. Michelle Hunziker ha spiegato in una storia: “La maretta è una fake news”. Poi quando ha rivisto Serena Autieri, insieme hanno chiarito: “Io lo amo Tomaso”.

La gag social tra Michelle Hunziker e Serena Autieri stese sul divano di casa comincia tra le risate. “Comunque anche te che mi fai litigare con Tomaso… hanno ragione i giornali: metti sempre zizania… smettila” dice con ironia e divertimento Michelle Hunziker a Serena Autieri. Le due amiche sono sdraiate sul sofà, rilassate e serene, e parlano della notizia circolata sul web che le voleva lontane per colpa di Tomaso Trussardi. “E lo so… io lo amo Tomaso!” ripete Serena Autieri ridendo.

“Però amo anche Enrico (Griselli)” continua Serena Autieri. Infatti, oltre al gossip della maretta tra Michelle Hunziker e Serena Autieri, prima circolava quello che voleva l’attrice napoletana in crisi con il marito. Complice il fatto che lei in un’intervista ha detto: “Sposata da 12 anni, ho smesso di lamentarmi… (perché lui si sveglia troppo presto)”. La frase è stata male interpretata e qualcuno ha ipotizzato che non fosse un buon periodo per lei ed Enrico Griselli. Invece, Serena Autieri ha mostrato ai follower il marito insieme a lei a casa di Michelle Hunziker, con grande complicità e amore. “Oh ma perché sei così fi.. oggi?” ha poi chiesto Michelle Hunziker a Serena Autieri, che ha replicato tra le risate: “Eh perché hai messo il filtro”.



Insomma, tra Michelle Hunziker e Serena Autieri nessuna maretta. Le due sono tornate a vedersi e a frequentarsi e la “pausa” era dovuta solo a motivi di lavoro che le avevano tenute lontane. Sui social non si vedevano insieme e così è stata ipotizzata una lite tra le due a causa del riavvicinamento della bionda svizzera al suo ex Tomaso Trussardi. Michelle Hunziker è intervenuta subito sui social per chiarire, ma Serena Autieri e il marito Enrico Griselli sono corsi a casa sua per mostrare l’amicizia che lega le due.