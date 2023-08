Britney Spears dopo l’annuncio del divorzio: “Non sopporto più il dolore”

“Come tutti sanno, io e Hesam non stiamo più insieme”. Lo ha scritto sui social network Britney Spears. La reginetta del pop ha pubblicato un video accompagnato da una sua breve dichiarazione sulla fine del suo matrimonio con Sam Asghari. “Sei anni sono tanti per stare con qualcuno, quindi sono un po’ scioccata”, ha aggiunto la cantante di Toxic. Ha aggiunto: “Onestamente non sono affari di nessuno, ma non ce la faccio più a sopportare il dolore”.

“I social lontani dalla realtà” Nel video che accompagna le sue parole, Britney Spears balla e sorride. Ma in realtà sta molto male e lo ammette. “Ho ricevuto così tanti messaggi dagli amici che mi fanno sciogliere il cuore”, ha scritto la pop star, “vi ringrazio. Ho suonato forte per troppo tempo e il mio Instagram può sembrare perfetto, ma è lontano dalla realtà, e penso che lo sappiamo tutti”.

“Papà mi voleva come un soldato” Britney Spears ha spiegato che le “piacerebbe mostrare le mie emozioni e le mie lacrime”, vorrebbe mostrare “come mi sento veramente, ma per qualche motivo ho sempre dovuto nascondere le mie debolezze”. Ha, quindi, spiegato che per suo padre lei doveva essere come un soldato, altrimenti “sarei stata mandata in posti dove essere riparata dai dottori”. La cantante ha aggiunto: “Ma è stato allora che ho avuto più bisogno di una famiglia. Dovremmo essere amati incondizionatamente, non a certe condizioni. Quindi sarò più forte che posso e farò del mio meglio. E in realtà sto andando davvero dannatamente bene. Comunque buona giornata e non dimenticate di sorridere”.

Una lite esplosiva La dichiarazione di Britney Spears è arrivata dopo due giorni dai primi rumors sulla fine del suo matrimonio. Fonti avevano riferito a Tmz che Sam Asghari e la cantante hanno avuto una “litigio nucleare” all’inizio di agosto a causa delle indiscrezioni su una presunta infedeltà della cantante. Dopo la lite, l’attore ha lasciato la casa dove vivevano insieme da tanto tempo. Ora bisognerà vedere che cosa accadrà in sede di divorzio. La coppia ha firmato un accordo prematrimoniale di ferro prima delle nozze avvenute nel giugno dello scorso anno. Dopo la diffusione della notizia della separazione, una fonte ha riferito a Page Six che Asghari vorrebbe costringere Britney Spears ad aggirare il contratto e per riuscirci la minaccia di divulgare informazioni potenzialmente dannose su di lei. Un rappresentante di Asghari ha dichiarato: “Tutte queste affermazioni sono false, poiché nessuna intenzione negativa è mai stata diretta nei suoi confronti e mai lo sarà. Sam l’ha sempre supportata e la sosterrà sempre”.

“Le auguro il meglio” Anche Sam Asghari ha rotto il silenzio sulla richiesta di divorzio. Su Instagram ha scritto: “Dopo 6 anni di amore e impegno reciproco, io e mia moglie abbiamo deciso di concludere il nostro viaggio insieme. Manterremo l’amore e il rispetto che abbiamo l’uno per l’altro e le auguro sempre il meglio”.