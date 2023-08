Elettra Lamborghini ha il collo bloccato ma ha paura dell’ago della siringa: “Non ci riesco”

Elettra Lamborghini ha il collo bloccato prima di un concerto, ma la siringa la spaventa e l’iniezione con l’antidolorifico non la vuole proprio fare: “Non ci riesco”, spiega la cantante nelle sue storie Instagram, dove ha documentato tutto quello che è successo nei camerini prima del live a Tottea in provincia di Teramo. “Ragazzi abbiamo un’emergenza”, ha detto Elettra: “Mi sono bloccata il collo prima in macchina, ho chiamato i paramedici e adesso ho preso medicine. Magari questa sera non lo muoverò molto. Ma ci sono”. Poi nel video successivo eccola mentre cerca di convincere lo staff a non farsi fare la puntura per alleviare il dolore che le è stata prescritta.

Le punture le fanno paura e a nulla servono le rassicurazioni di chi le promette che non sentirà nulla, che l’ago è sottile e che sarà questione di un attimo. Proprio come una bambina Elettra cerca di sfuggire in tutti i modi alla siringa e se la fa anche passare per analizzare meglio l’ago.

La situazione però pare si sia poi risolta, forse la cantante si è fatta convincere, quel che è certo è che non ha deluso i suoi fan e ha tenuto ugualmente il concerto al meglio delle sue possibilità.