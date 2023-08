Federica Pellegrini in bikini… il pancino galleggia e si vede sempre più. La campionessa, in attesa della sua prima figlia, ha postato alcuni scatti della sua vacanza a Santorini, con il marito Matteo Giunta e gli amici Fabio Scozzoli e Martina Carraro.

La Divina, che ha dato la notizia della sua gravidanza solo poche settimane fa mostra con orgoglio le sue forme arrotondate, che in una delle immagini riaffiorano a pelo d’acqua e sono ben evidenti.

La bimba nascerà a dicembre e intanto il corpo dell’ex nuotatrice sta cambiando rapidamente. Quel pancino, che solo poche settimane fa era solo una sospetta rotondità sta prendendo forma e il bikini della futura mamma non fa che esaltarlo.

La notizia della gravidanza E’ stata la stessa ex nuotatrice, in un video in coppia con Matteo Giunta, a dare conferma della gravidanza a fine luglio. Dopo giorni di messaggi sibillini, le voci di corridoio e le immagini rubate dai paparazzi, la Divina ha sfoggiato il pancino confermando la notizia: lei e suo marito diventeranno presto genitori. A svelare che sarebbe nata una femminuccia, anche se Federica qualche indizio lo aveva già dato, è stata la mamma però in un’intervista. Matteo Giunta ha poi confermato: “Siamo al quarto mese. Nostra figlia nascerà tra dicembre e gennaio”.

Le nozze con Matteo Giunta Federica Pellegrini e Matteo Giunta si sono conosciuti in piscina nel 2014, quando lui era il suo allenatore. La scintilla tra i due però è scoppiata nel 2019. Una relazione restata segreta fino alla proposta di matrimonio nell’ottobre del 2021. Poi le nozze a Venezia nella Chiesa di San Zaccaria, a pochi passi da Piazza San Marco, lo scorso agosto.



Ad assistere alla cerimonia un parterre di amici e parenti: dal fratello Alessandro che le ha fatto da testimone, a Iginio Massari, creatore della torta nuziale, dal presidente del Coni Giovanni Malagò a Luca Cordero di Montezemolo. Ma soprattutto tanti colleghi, come Nicolò Martinenghi, Marco Orsi, Luca Pizzini, Domenico Fioravanti. Un matrimonio che ha mescolato tocchi glamour, voluti dal ‘regista’ dell’evento Enzo Miccio, che ha riempito la chiesa di enormi ceste di rose e ortensie bianche, a momenti più intimi e familiari, come l’abbraccio del papà di Federica, Roberto, al neo genero e il gesto affettuoso di aggiustargli il papillon.