Måneskin al Tonight Show senza Victoria, Jimmy Fallo

La band romana ha portato il suo nuovo singolo Supermodel allo show del celebre comico americano. Che si è immedesimato nei panni (e nei capelli) della bassista assente per dare una mano a Damiano, Ethan e Thomas

Non si ferma il momento magico dei Måneskin. La band romana continua ad avere un’agenda piena di impegni internazionali, e dopo aver presentato il suo ultimo singolo Supermodel alla finale dell’Eurovision di Torino, lo ha eseguito di nuovo davanti a una nutrita platea di spettatori americani, quelli del Tonight Show di Jimmy Fallon.

“LO FARÒ PER VIC, PER IL ROCK ‘N’ ROLL E PER IL MONDO”

La band ha però dovuto fare a meno della bassista Victoria De Angelis. “È malata – ha detto Jimmy Fallon al pubblico – sta bene ma avevano bisogno di un bassista, quindi hanno chiesto a me”. Fallon, con una parrucca bionda per risultare più credibile nei panni della musicista, ha mostrato di aver imparato il giro di basso e ha aggiunto: “È successo davvero, me l’hanno chiesto alle 11 del mattino. Lo farò per Vic, lo farò per il rock ‘n’ roll, e lo farò per il mondo!”.



Potete vedere l’esibizione dei Måneskin (senza Victoria ma con Jimmy Fallon al basso) al Tonight Show nel video embeddato qui sotto.