William e Kate rivoluzionano il protocollo: via gli inchini e niente titoli

I Duchi di Cambridge sempre più vicini alla gente comune nel tentativo di portare la monarchia britannica in una nuova era

Alle piccole infrazioni del protocollo reale da parte di William e Kate, i sudditi ci sono abituati: dalle gonne sopra al ginocchio sfoggiate dalla Duchessa già ai tempi del suo debutto nella royal family al recentissimo abbraccio del Duca a un anziano. Ora però sembra che la coppia stia architettando una vera e propria rivoluzione dell’etichetta, per essere più al passo con i tempi e vicini alla gente. Per questo, secondo il tabloid Mirror, vorrebbero che le persone li chiamassero per nome e non con il loro titolo nobiliare. Anche gli inchini, simbolo stesso della formalità, verrebbero aboliti.

A far venire l’idea a William e Kate è stato il tour caraibico. Nonostante qualche contestazione e polemica, la visita ufficiale si è svolta come da programma. Analizzandola al rientro però, i Duchi di Cambridge hanno notato che il tutto sia sembrato “anacronistico, fuori dalla realtà, troppo formale e all’antica”. Inchini, formule di cortesia, rituali provenienti dalla notte dei tempi ormai sono obsoleti come anche i titoli nobiliari usati per rivolgersi loro. L’idea della famiglia reale distante dal popolo, inaccessibile e distaccata non è più attuale e i futuri regnanti lo sanno bene: meglio puntare su una formula più empatica, vicina alle persone comuni.



Già dal 2018 l’idea di portare una ventata di freschezza era balenata in mente a William e Kate. Durante un pranzo nella sede dell’ente di beneficenza Centrepoint agli ospiti era stato fornito un biglietto con le le linee guida da seguire per interagire con i Duchi, il corretto uso dei titoli e i momenti in cui inchinarsi. Pare che, vedendo il foglietto, William sia scoppiato a ridere esclamando: “Andrebbe aggiornato”. Detto, fatto. Con sua moglie e il loro team sarebbe al lavoro per trovare nuove formule più al passo con i tempi, con l’obiettivo di traghettare la monarchia britannica verso una nuova era.