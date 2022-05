Lillo e Rovazzi al cinema con la commedia on the road “Con chi viaggi”

Il film di YouNuts! in sala il 23-24-25 maggio tra risate e suspense

Un film on the road che è soprattutto un viaggio nell’equilibrio sempre più precario dei rapporti interpersonali. Arriva al cinema solo il 23, 24 e 25 maggio “Con chi viaggi”, il film di YouNuts! (duo composto da Antonio Usbergo e Niccolò Celaia). Interpretato da Lillo, Fabio Rovazzi, Alessandra Mastronardi e Michela De Rossi, il film è una divertente black comedy quasi interamente girata nell’abitacolo di una automobile.

Quattro sconosciuti si incontrano grazie a una app per condividere un viaggio in auto verso l’Umbria. Tutto sembra scorrere normalmente ma la realtà non è quella che sembra. Paolo (Lillo) è un irrequieto uomo dall’aspetto simpatico che sembra nascondere qualcosa. Michele (Fabio Rovazzi) e Anna (Alessandra Mastronardi) nascondono di aver avuto un passato insieme. Elisa (Michela De Rossi) non sa di avere con Paolo un rapporto decisamente speciale. Tra una chiacchierata e l’altra, risate e colpi di scena, una commedia on the road con sfumature noir che permette di esplorare relazioni umane inattese. Un viaggio che si trasforma in un’avventura destinata a cambiare le vite di tutti i personaggi.

Tema del film, basato sulla commedia spagnola “Con Quien Viajas”, è la difficoltà di trovare un canale di comunicazione autentico, quasi come se un incontro a distanza ravvicinata rappresentasse un motivo di disagio o di sospetto verso l’altro. Un paradosso evidente, se si pensa a un’epoca come la nostra, in cui ognuno offre costantemente sui social il racconto di sè e della propria vita. “L’incomunicabilità è una forma di nevrosi legata ai nostri tempi”, spiega Lillo durante la presentazione, “raccontiamo i meccanismi mentali che si innescano quando incontriamo una persona per la prima volta”. “La nostra è una società strana, comunichiamo talmente tanto che poi quando ci si vede di persona non si sa cosa dire”, aggiunge Fabio Rovazzi.