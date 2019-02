Belen Rodriguez replica alle critiche di Cavalli: “Se la sofferenza vi ha resi cattivi, l’avete sprecata”

Roberto Cavalli ha duramente criticato uno scatto di Belen Rodriguez, invitando la showgirl a fare meno la “stupida”. L’argentina di tutta risposta ha pubblicato una story su Instagram che suona come una frecciatina contro lo stilista

Roberto Cavalli non è nuovo ai commenti al “veleno”: lo stilista non è certo il tipo di persona che le manda a dire e stavolta ad essere presa di mira è stata Belen Rodriguez. La showgirl ha pubblicato una foto, frutto di una campagna pubblicitaria, in cui è ritratta in jeans e camicia, ma qualcosa non ha convinto Cavalli che ha commentato in modo molto piccato:”Sei una bella donna, incominci ad invecchiare quindi… dovresti fare meno la stupida, sono finiti i tempi della farfallina!”.

E se la Rodriguez non ha risposto in modo diretto, il suo pensiero è giunto comunque forte e chiaro.

Non è la prima volta che lo stilista si scaglia contro le celebrities: solo poco tempo fa si era scatenata una polemica perché aveva definito Chiara Ferragni una ‘macchina da soldi’, ma nonostante il botta e risposta che si era innescato allora, Cavalli continua a dire sempre come la pensa andando dritto per la sua strada. Gli utenti del web, leggendo la frase incriminata, hanno risposto difendendo Belen: molti hanno ritenuto doveroso sottolineare che nelle parole di Cavalli si leggeva solo gelosia e poca obiettività, visto che mote foto di uomini sono peggiori, ma non ricevono commenti di questo tipo.

Intanto, Belen ha preferito non dare una risposta diretta al commento, però ha lanciato una frecciatina che pare essere rivolta proprio a Cavalli:”Se la sofferenza vi ha resi cattivi, l’avete sprecata”, compare su uno screenshot postato sulle story del profilo Instagram dell’argentina. Anche se non viene fatto il nome dello stilista pare evidente che questa sia la conclusione a cui è giunta la Rodriguez dopo tutto il polverone che le parole del fiorentino hanno suscitato.

Di certo, Cavalli non arresterà il suo modo, ma neanche Belen modificherà il modo in cui decide di apparire sui social. Mentre si consumava l’ennesima polemica, la Rodriguez ha deciso di concedersi una giornata con il figlio Santiago, lontana dai riflettori, e per una nuova bagarre ci sarà tempo dopo.

Francesca Ajello, il Giornale