Fedez, il selfie mancato con Obama e la replica di Bebe Vio: «Vinco io»

La campionessa paralimpica «batte» il rapper: lei sì che può vantare un autoscatto con l’ex presidente. Storia di un aneddoto, e di un simpatico scambio di battute social. In attesa del «nuovo obiettivo» del 29enne: Jennifer Lawrence…

Se fosse una gara di selfie, il punteggio sarebbe (finora) Fedez 0 – Bebe Vio 1. Oggetto della contesa? Nientepopodimeno che Barack Obama. Il rapper, in questi giorni a San Francisco per lavoro, ha raccontato un divertente aneddoto via Instagram stories. «La storia è questa», spiega in video il 29enne, «stamattina mi sveglio alle 8 del mattino, vado in palestra, mi metto sul tapis roulant e inizio a correre, guardo di fianco a me e c’è Barack Obama che fa la cyclette. E il mio istinto di italiano non mi ha tradito, perché la prima cosa che mi è venuta in mente è stata pensare di prendere il cellulare e urlare “foto, foto, foto“.

Fedez, però, si è trattenuto, almeno per un po’: «Ho aspettato, ho mortificato la mia italianità, finché non si è messo a fare la panca di fianco a me, dicendomi “hey man, good morning“». A quel punto, ha preso la palla al balzo: «”Sorry, can I take a picture with you?”, gli ho chiesto. Lui mi ha guardato, con quel sorriso da presidente americano e mi ha detto “no“». Fine della storia, conclude il cantante, aggiungendo: «Non mi crederà nessuno, perché non ho le prove». Così funziona al tempo dei social. Ma, del resto, la palestra sarebbe stata un ambiente troppo «intimo» persino per un ex presidente «figo» come Obama.

E via social, Fedez ha subito ricevuto la risposta dell’amica Bebe Vio. «Vinco io!», ha scritto, scherzando, la campionessa paralimpica. Lei, infatti, può vantare un selfie con Potus, scattato nel 2016 alla Casa Bianca (era stata invitata tra le «eccellenze italiane» alla cena di Stato in onore del presidente del Consiglio Matteo Renzi). Ma il marito di Chiara Ferragni , che in passato ha condiviso autoscatti con altre star come Dua Lipa e Gigi Hadid, ha già un nuovo obiettivo: Jennifer Lawrence.

Lui e l’influencer, infatti, stanno per sbarcare a Los Angeles, in vista dei party che ruotano intorno alla prossima cerimonia degli Oscar in programma il 24 febbraio. E Fedez ha rivelato di voler dare «la caccia» all’attrice, premio Oscar per Il lato positivo. Stavolta, però, dovrà mostrare le prove.

Stefania Saltalamacchia, Vanity Fair