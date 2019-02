Stasera torna, su Rai2, “Povera patria”

Sarà Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, l’ospite di “Povera patria”, in onda in seconda serata su Rai2, condotto da Annalisa Bruchi, affiancata da Aldo Cazzullo e Alessandro Giuli. Alessandro Poggi firma come sempre “la storia della settimana”. La puntata si aprirà con la copertina comica di Liliana Fiorelli. Saranno ospiti anche Alvise Maniero (Movimento 5 Stelle) e Alessia Rotta (Pd). Partecipano Antonio Rinaldi, economista, Alfonso Sabella, magistrato e Piero Sansonetti, direttore de Il Dubbio. Il Fact checking di Pagella politica analizzerà il reddito di cittadinanza. Tra i servizi uno racconterà la “suburra” e le nuove mafie della capitale. Ci sarà un focus sugli effetti del decreto sicurezza, firmato da Fan Page.