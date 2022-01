Pharrell Williams aprirà un resort alle Bahamas

L’opening è previsto per il 2024. Dietro al progetto c’è anche il noto imprenditore David Grutman, già partner del cantante per il The Goodtime Hotel di Miami, inaugurato lo scorso anno



“Somewhere Else in ATLANTIS”. Così Pharrell Williams annuncia il suo progetto su Instagram. Il cantante e produttore ci aveva già stupiti con il lancio beauty, tutto vegano e genderless, Humanrace, ma ora unisce le forze con l’imprenditore della movida d’elite di Miami, David Grutman, per aprire un resort da sogno alle Bahamas, nell’edificio color pink flamingo di proprietà della Brookfield Properties.



Il nuovo resort è previsto per il 2024, conterà circa 400 camere e suite, avrà anche uno studio di registrazione al suo interno e farà parte dell’Atlantis Paradise Island, noto anche come paradiso dalla sabbia rosa.



Alla CNN Williams e Grutman – già partner per l’apertura del ristorante Swan e del The Goodtime Hotel a Miami, inaugurato nell’aprile 2021 – hanno dichiarato il loro desiderio di portare in vita un vero “modernismo tropicale”. Cosa dobbiamo aspettarci? Ci saranno piscine a picco sull’oceano e un giardino paesaggistico, come ingresso al resort, che popolerà anche l’intero edificio, dentro e sulle facciate. Un’oasi tropicale a tutti gli effetti ma “con meno architettura, dove quello che non avrà sarà, per esempio, una discoteca”, ha spiegato il designer Sean Sullivan che sta progettando l’edificio – Stiamo aprendo la struttura al paesaggio. Desideriamo vedere la natura pervadere lo spazio”. E stanno ripensando al concetto di lusso: il resort Elsewhere non sarà certo low cost ma nemmeno dai prezzi proibitivi.