Aristogatti, Disney avvia la produzione del live action

Il celebre cartone animato sarà il prossimo classico del cinema d’animazione della Disney ad avere un adattamento live-action



Disney in lavorazione sul live action degli “Aristogatti”. Il progetto è attualmente in fase di sviluppo e il sito Deadline ne ha condiviso i primi dettagli.

Non si sa ancora se il live action se sarà destinato al grande schermo o a Disney+, come accaduto con “Lilli e il Vagabondo”, arrivato direttamente in streaming nel 2019. Si sa invece che alla sceneggiatura ci saranno Will Gluck, coinvolto anche come produttore tramite la sua Olive Bridge Entertainment, e Keith Bunin. Gluck non è estraneo a film per tutta la famiglia visto che di recente ha diretto “Peter Rabbit 2” dopo aver già diretto il primo film. Gli “Aristogatti” fu un enorme successo al botteghino per l’epoca, il 1970, capace di incassare 191 milioni di dollari nel mondo. L’ultimo remake in live-action Disney ad arrivare al cinema è stato “Crudelia” con Emma Stone, nel maggio 2023 dovrebbe invece arrivare “La Sirenetta”.



Il live action sarà basato sul film d’animazione del 1970, diretto da Wolfgang Reitherman. Ecco la trama: Madame Adelaide, un’anziana, ricca ed eccentrica ex cantante lirica, nomina eredi del suo ingente patrimonio i suoi quattro Aristogatti: mamma Duchessa e i cuccioli Minou, Bizet e Matisse, i suoi affetti più grandi. In famiglia, oltre ai quattro gatti, c’è anche il maggiordomo Edgar, che erediterà a sua volta alla morte degli Aristogatti. L’uomo decide allora di sbarazzarsi dei gattiper poter ereditare tutto. Una notte di temporale li rapisce, ma durante l’incontro poco piacevole con due cani randagi, li smarrisce. Gli Aristogatti si perdono allora in una città che non conoscono. La raffinata Duchessa e i suoi cuccioli provano a tornare a casa aiutati da Romeo, un gatto vagabondo, e da una band felina di musicisti jazz. Insieme a loro vivranno una fantastica avventura, ricca di colpi di scena. Il film pare sia stato ispirato, anche se non ci sono fonti ufficiali, dalla storia vera di una famiglia di gatti parigina che intorno al 1910 avrebbe ereditato una grandissima fortuna. Un’altra curiosità: gli Aristogatti è l’ultimo film d’animazione approvato da Walt Disney poco prima della sua morte.