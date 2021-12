Il figlio di Madonna Rocco Ritchie è un artista e i suoi quadri sono venduti a peso d’oro

Dopo aver vissuto per anni all’ombra di mamma Madonna e papà Guy Ritchie, oggi il figlio della cantante di Like a virgin e del regista di Aladdin è pronto a vivere sotto ai riflettori e a iniziare a splendere proprio come fa sua sorella Lourdes Leon Ciccone, ormai entrata di diritto nel mondo dello spettacolo dove non detta solo nuove tendenze e nuove mode, ma fa parlare di sé grazie a comportamenti controversi e fa scalpore mostrando le ascelle non rasate sul tappeto rosso. Il 21enne però a oggi sembra non avere alcun interesse per la recitazione o la musica ma, al contrario, sta cercando di imporsi come artista, dove si sta facendo notare con lo pseudonimo di Rhed.



Se la sorella Lourdes vive con la madre, Rocco al contrario ha fatto esplicita richiesta al giudice di poter restare a Londra con papà Guy,poiché stanco della vita in tour e di non poter avere una fissa dimore dove crescere e nella quale sentirsi al sicuro e “a casa”. Dopo aver tentato la carriera come modello il figlio di Madonna si è buttato a capofitto nel mondo dell’arte dove, oggi, i suoi quadri sono venduti a peso d’oro, basti pensare che il più economico che si trova sul sito web di Artsy può essere acquistato per “soli” 24mila euro.



Ispirato da Basquiat e Banksy, Rocco Ritchie «è un giovane artista emergente il cui background culturale è vario e non convenzionale. La sua infanzia è stata trascorsa tra New York e Londra, il che gli ha dato un background artistico eclettico e diversificato», si legge nella bio di Rhed di Artsy «Conflitti sociali come l’ossessione dei social media, il fissarsi su celebrità ed etichette e questioni generazionali come l’abuso di droghe e la depressione sono argomenti che affronta in modo crittografato. È quasi come un artista che usa i dipinti per essere un portavoce di una generazione millenaria che ha fatto un’overdose di una società tossica».



Un rapporto non sempre facile quello tra il 21enne e la cantante di Frozen, recentemente bacchettata anche dal figlio per le foto “troppo piccanti” che pubblica sul proprio account Instagram, dove la lingerie in latex, la pelle nuda e le pose sexy sono all’ordine del giorno. Nonostante le opinioni convergenti Madonna e Rocco negli ultimi tempi sembrano essere riusciti ad instaurare un rapporto sereno ed equilibrato fatto di telefonate, incontri, messaggi affettuosi e “gesti importanti”, proprio come quello che ha fatto Miss Ciccone in occasione di una mostra di Rhed tenutasi a Londra lo scorso anno, dove la 63enne era in prima linea (insieme a Guy) ad applaudire il figlio Rocco, il cui talento visionario sembra essere il perfetto mix della genialità della madre e l’estro creativo del padre.



