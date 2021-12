Belgio, ecco la foto di Natale della famiglia reale

A rilasciare per primi la tradizionale foto di famiglia natalizia sono stati i duchi di Cambridge, seguiti in ordine sparso dai sovrani d’Olanda, dai reali di Giordania, e dai Borbone di Spagna. Ora arrivano anche gli auguri di famiglia reale del Belgio: re Filippo, sua moglie Mathilde d’Udekem d’Acoz e i loro quattro figli: Elisabetta, che il 25 ottobre ha compiuto 20 anni, Gabriele, che ne ha fatti 18 ad agosto, Emanuele, 16 anni, e la piccola di casa, Eleonora, tredicenne.



«È con grande piacere che condividiamo una nuova foto della Famiglia Reale in occasione delle feste di fine anno» si legge sul profilo Instagram ufficiale della casa reale belga, «Questa immagine appare anche sulle cartoline di auguri dei Sovrani».



La principessa Elisabetta, che, grazie all’abolizione della legge salica non dovrà cedere il trono al fratello Gabriele, nato dopo di lei, sarà la prima regina sovrana del Belgioal termine del regno di suo padre Filippo. Per il momento, però, studia: dopo aver ottenuto il baccalaureato internazionale all’Atlantic College del Galles, lo stesso dove studiano le principesse di Spagna e Olanda, Leonor e Alexia, è stata ammessa al Lincoln College, uno dei collegi costituenti l’Università di Oxford.

Suo fratello Gabriele, che è osservato come uno dei più promettenti giovani principi, studia invece nel Warwickshire, in Inghilterra, al National Mathematics and Science College dell’università di Coventry. Dopo il diploma, ha preferito continuare approfondendo materie scientifiche, senza però dimenticare le attività sportive: pratica un po’ di tutto, dal calcio al ciclismo passando per tennis, nuoto e sci, fino all’hockey, giustificando così il suo fisico atletico.

Altrettanto atletico è il fratello Emanuele, 16 anni, che pratica ciclismo, nuoto e vela, e in più suona il flauto. Il principe Emanuele, che ha frequentato per un po’ la stessa scuola di Elisabetta e di Gabriele, è stato poi spostato nell’istituto speciale Eureka a Kessel-Lo, specifico per bambini con dislessia. Mentre la piccola di casa, Eleonora, va ancora alla scuola media ed è iscritta nello stesso Sint-Jan Berchmans college cattolico dove hanno studiato i fratelli maggiori e il padre.



La foto natalizia di famiglia segue quella dell’albero di Natale davanti al Palais Royal,pubblicata dalla Casa Reale pochi giorni fa, al rientro dei Sovrani dal loro viaggio ufficiale in Italia, dove – a Roma – hanno incontrato il presidente Mattarella, il premier Mario Draghi e il sindaco della capitale Roberto Gualtieri.

Il legame tra Belgio e Italia è molto stretto: la madre di re Filippo – la regina consorte di re Alberto che ha abdicato nel 2013 – è infatti Paola Ruffo di Calabria, nata in Toscana e discendente di una della più nobili famiglie del Regno delle due Sicilia. Oltre che considerata, in gioventù, una delle più belle principesse d’Europa.



VanityFair.it