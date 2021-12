La foto di Natale di Elisabetta Gregoraci con la sorella Marzia per delle buonissime feste in family

Manca meno di una settimana a Natale ed è ufficialmente tempo di ritrovarsi in famiglia per scambiarsi gli auguri di buone feste. Ad aprire le danze è Elisabetta Gregoraci, la conduttrice ha infatti partecipato a un pranzo di famiglia allargata, documentando accuratamente su Instagram la giornata, con tanto di dolcissime foto insieme alla sorella Marzia.

“Family” scrive Eli Greg come caption del post che ritrae il pranzo di Natale. Insieme alla conduttrice, oltre alla sorella e i suoi figli, Gabriel e Ginevra, erano presenti il padre delle due sorelle, Mario Gregoraci, l’ex marito Flavio Briatore e il loro amato, anzi amatissimo, Nathan Falco. La famiglia al completo si è così concessa un pranzo baciato dal sole in uno splendido cortile interno addobbato a dovere per il Natale. Il menù, come si vede da una delle foto di Elisabetta Gregoraci era a base di amore e tortellini in brodo, che poi diciamocelo, sono più o meno sinonimi.



Dulcis in fundo, il momento degli scatti di rito insieme alla sorella. Le due hanno posato tenendosi strette davanti al balcone del ristorante. Elisabetta e Marzia sono due gocce d’acqua nei loro tratti mediterranei, i lunghi capelli castani, e gli occhi intensi, ma anche nel look elegante con una punta di sensualità. Lo charm di casa Gregoraci c’è e si vede.

Non lo direste mai ma Elisabetta è la sorella maggiore, mentre Marzia, nata nel 1982, è la piccola di casa, quella che Eli ha sempre protetto e a cui ha mostrato la via. Le due attualmente vivono lontane, mentre la conduttrice ha residenza a Montecarlo, Marzia vive con la famiglia a Soverato, in Calabria. La sorella minore è sposata da 10 anni con Antonio Scaramuzzino e ha due splendidi figli, Gabriel e Ginevra, molto uniti tra di loro e con il cugino Nathan Falco, come testimoniano anche gli scatti del pranzo che li ritraggono giocare insieme. Molto unite fin da piccole, a cementare ancora di più il loro rapporto è stata la scomparsa della madre Melina, una decina di anni fa. Oggi le sorelle Gregoraci continuano a renderle omaggio riunendo la famiglia per festeggiare insieme i momenti importanti, con la loro impareggiabile verve, merito anche di mamma.





