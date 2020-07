Justin Timberlake e Jessica Biel genitori bis (in segreto): è un altro maschio

L’attrice e il cantante, già genitori di Silas, hanno dato il benvenuto a un altro maschietto. Arrivato a sorpresa (sulla gravidanza non era trapelata una parola) dopo un periodo di crisi causato da un presunto tradimento di Justin

Sorpresa. Jessica Biel e Justin Timberlake sono diventati, di nuovo, genitori. E s’è saputo solo ora che è nato il bebè. Un altro maschietto, come rivela il Daily Mail. Della gravidanza, complice il lockdown, non s’era saputo nulla. I diretti interessati, contattati da Pagesix, non hanno voluto commentare la notizia.



E sui social, su cui in questi mesi sono stati piuttosto attivi, non hanno fatto il minimo accenno alla famiglia in procinto di allargarsi. Su Instagram hanno postato foto col primogenito Silas, 5 anni e hanno scherzato sulla fatica da essere genitori h 24 (causa coronavirus). Sul pupo in arrivo, però, nemmeno una parola. E l’ultima volta che abbiamo visto Jessica a figura intera (ma con un largo abito che nascondeva il pancione) risale a marzo, quando ha pubblicato alcune foto per il suo trentottesimo compleanno. Jessica e Justin, come racconta il Daily Mail, dopo il parto sono tornati a Big Sky, nel Montana, dove hanno anche passato la quarantena col piccolo Silas.

La nascita del secondo figlio della coppia sui media sta facendo parecchio scalpore. Non solo per la gravidanza tenuta segreta, ma soprattutto perché il bebè è nato dopo un periodo difficile per Jessica e Justin. Lo scorso dicembre lui era stato beccato mentre teneva per mano la collega Alisha Wainwright. E aveva chiesto scusa alla legittima consorte Jessica Biel con una nota condivisa sulle sue pagine social: «Avevo bevuto troppo quella notte. Tra noi due non è successo nulla, ma ho fatto un errore e mi pento del mio comportamento. Chiedo perdono alla mia incredibile moglie per averla messa in una situazione così imbarazzante, voglio concentrarmi sull’essere il miglior marito e padre possibile». La crisi era rientrata in fretta, tanto che a febbraio Jessica aveva postato una foto in cui baciava il marito. E ora, a coronare l’amore ritrovato, è arrivato un altro bebè.





Roberta Mercuri, Vanityfair.it