NM playlist: le canzoni della settimana

Le canzoni della settimana secondo Notizie Musica: 7 novità musicali da scoprire, consigliate dalla redazione.

Le canzoni della settimana per Notizie Musica: 7 brani, uno al giorno, per scoprire le migliori novità proposte dalla musica italiana e internazionale. Hit di artisti in rampa di lancio o veterani, dal pop al rap, passando per il rock, senza esclusione di genere. Perché la buona musica non ha confini.

Grande varietà anche nella playlist di questa settimana: si passa dalle grandi hit pop italiane, proiettate sull’estate, ad alcune perle di grandi artisti internazionali.

Apriamo questa playlist con il primo brano del nuovo progetto pop di Dardust, DRD, che parte con la triplice collaborazione di Ghali, Marracash e Madame per la hit estiva DeFuera.

E continua l’ascesa di Alfa con Yanomi. Stavolta il giovane cantante ligure ha lanciato Sul più bello, il primo suo brano inserito in una colonna sonora di un film. Proseguiamo con un altro pezzo italiano, 2 Tiri, brano frutto della collaborazione di Lazza con tha Supreme ed estratto dal nuovo mixtape del rapper pianista, J.

Nuovo singolo per un grande artista internazionale, DJ Khaled, che scala le classifiche con la sua nuova collaborazione insieme al rapper canadese Drake. E proseguiamo con un’altra canzone destinata a conquistare le classifiche, il remix di What’s Love Got to Do with It di Tina Turner firmato da Kygo, uno dei deejay più famosi del mondo.

E torna a farsi sentire anche Ellie Goulding, che ci regala un altro brano in questa estate 2020, tratto dal suo nuovo album Brightest Blue.

Chiudiamo questa playlist con il nuovo singolo dei BTS nella settimana in cui la boyband coreana ha fatto parlare di sé per aver superato i Beatles nelle vendite del primo semestre del 2020 in tutto il mondo.





