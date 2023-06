Bridgerton 3, le prime immagini della nuova stagione mostrano i protagonisti

La terza stagione della serie Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) creata da Shonda Rhimes ha finalmente offerto qualche piccolo succulento assaggio: durante l’evento Tudum 2023 svoltosi a San Paolo in Brasile, la piattaforma di streaming ha mostrato le prime immagini del nuovo capitolo dello show.

Arriva un primo assaggio di Bridgerton 3: la terza stagione della serie Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) creata da Shonda Rhimes offre qualche piccolo succulento morso, mostrando le prime immagini. Quest’ultime sono state offerte durante l’evento Tudum 2023 svoltosi a San Paolo in Brasile. Nel bel mezzo dell’evento, la piattaforma di streaming ha mostrato le prime foto del nuovo capitolo dello show, dove si vedono i due protagonisti Penelope Featherington (Nicola Coughlan) e Colin Bridgerton (Luke Newton).

Se il centro della prima stagione è stato il rapporto tra Daphne e Simon e quello della seconda la relazione tra Anthony e Kate, i nuovi episodi seguiranno Colin e Penelope, interpretati rispettivamente da Luke Newton e Nicola Coughlan.

L’UNIVERSO NARRATIVO DI BRIDGERTON È UN SUCCESSO SENZA PARI

Il mese scorso è approdato sulla piattaforma di streaming lo spin-off di Bridgerton incentrato sulla figura della Regina Carlotta, riscuotendo un enorme successo.

L’entusiasmo del pubblico è tale da spingere Shonda Rhimes a parlare dell’eventualità sempre più concreta di nuove produzioni legate all’universo narrativo della serie madre, Bridgerton appunto.

UNA TERZA STAGIONE CHE DOVRÀ TENERE TESTA AL SUCCESSO DELLO SPIN-OFF

La terza stagione di Bridgerton deve fare i conti con Queen Charlotte: A Bridgerton Story. Lo spin-off ha avuto una settimana di apertura da record, ricevendo il plauso della critica e attirando 148,28 milioni di ore di visione in tutto il mondo nei primi quattro giorni. La serie è stata classificata come lo spettacolo numero uno più visto tra tutti i titoli sulla piattaforma di streaming nell’ultima settimana.

Secondo The Hollywood Reporter, La regina Carlotta non solo è stata classificata tra le prime 10 in 91 Paesi, ma è stata anche classificata come numero uno in 76 di quelle località.La miniserie di sei episodi ha portato quest’anno la quarta migliore settimana di apertura per Netflix. La prima stagione di Bridgerton ha debuttato nel dicembre 2020 e ha ottenuto un successo di critica paragonabile a questo nuovo suo “figlio”.