GialappaShow, Ubaldo Pantani nei panni di Flavio Insinna

Nella quinta puntata, Federica Nargi affianca il Mago Forest in veste di conduttrice. Sul palco, a dare prova delle sue doti di conduttore, anche Flavio Insinna (Ubaldo Pantani) con il suo simpatico sketch. Appuntamento in prima visione assoluta tutte le domeniche su TV8 e, in simulcast, su Sky Uno

Nel quinto appuntamento con “GialappaShow”, il nuovo programma della Gialappa’s Band con Marco Santin e Giorgio Gherarducci, in prima visione assoluta, su TV8 e, in simulcast, su Sky Uno, è Federica Nargi ad affiancare il Mago Forest alla conduzione. A impreziosire la puntata anche la partecipazione dei Neri Per Caso, oltre alla presenza del Maestro Vittorio Cosma e del cantante Raf. Ecco cosa è successo.

UBALDO PANTANI NEI PANNI DI FLAVIO INSINNA È L’OSPITE DELLA SERATA

Flavio Insinna fa il suo ingrasso sul palco del programma accompagnato dalle voci della Gialappa’s Band. Il conduttore, interpretato dal comico Ubaldo Pantani, dopo un primo giro di ringraziamenti (anche ad oggetti inanimati come i cappotti) confessa di esser tornato sul palco dello show per puro piacere. “Io qua sto bene, come sapete poi la scorsa settimana ho lasciato il mio curriculum al direttore di questo glorioso canale. Anche perché lo sapete meglio di me come funziona in tv, oggi ci sei domani non si sa. Siamo sempre appesi a un filo, oggi tocca a me, domani “Techetechetè”” ha esordito Insinna che da luglio condurrà gli speciali del programma della RAI in prima serata. “Faccio un programma che prima non aveva il conduttore, vi lascio immaginare. È un contentino ragazzi, è come quando non hanno i soldi per pagarti e ti danno i buoni pasto. Però la RAI va capita perché dopo tanti anni di gente brava è giusto dare spazio e provare anche i raccomandati. “Techetechetè” è una grande opportunità, ti prendi tutto il pubblico del pre serale, quelli vecchi, ubriachi dopo l’aperitivo estivo che si buttano sul divano e ti fanno salire gli ascolti”, ha concluso il comico.