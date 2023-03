La dolce vita di Anna Tatangelo, a Roma con Mattia Narducci

Cena al ristorante, chiacchiere e baci allo scoperto per la cantante e il modello

Dopo le foto parigine e gli scatti social Anna Tatangelo e Mattia Narducci non si nascondono più.

E così la dolce vita della cantante con il modello finisce nel mirino dei fotografi: la coppia si mostra felice e sorridente e con timida disinvoltura appare all’uscita da un ristorante romano. L’amore è nato da poco ma il giovane modello, che ha 10 anni meno della cantante, sembra aver riportato nella vita di Anna la giusta dose di allegria e spensieratezza.

La passione travolgente di Anna Tatangelo

Anna Tatangelo e Mattia Narducci stanno insieme da pochi mesi. La vacanza parigina è stato il primo vero tour d’amore, dopo hanno iniziato a mostrarsi e a manifestare i loro sentimenti. Lei è una donna passionale, lui tenebroso e dolce al tempo stesso pare averle ridato quel sorriso e quella spensieratezza di cui aveva bisogno. “Nonostante lui sia giovane, ha sempre viaggiato molto per lavoro ed è un ragazzo maturo per la sua età” racconta un’amica della Tatangelo al “Settimanale Nuovo” che pubblica gli scatti di una notte romana di coppia. Anna e Mattia trascorrono la serata in un ristorante capitolino, poi all’uscita finiscono nel mirino dei flash. La complicità è evidente e la cantante non riesce a fare a meno di scoccare un bacio alla sua dolce metà. Del resto la passione è fondamentale per la Tatangelo: “Per stare bene devo fare l’amore almeno tre volte alla settimana” aveva confessato tempo fa lei.

Le storie d’amore precedenti

Anna Tatangelo prima di incontrare Matteo Narducci aveva chiuso una storia d’amore con il rapper Livio Cori con cui faceva coppia da quasi un anno tra crisi e riavvicinamenti. Erano stati avvistati per la prima volta insieme nell’estate del 2021, qualche mese dopo si erano mostrati sui social e avevano organizzato un primo viaggio di famiglia a Disneyland Paris con Andrea D’Alessio, che Anna ha avuto dal precedente legame con Gigi D’Alessio. Prima di Cori, infatti, la cantante aveva vissuto una lunga storia con Gigi D’Alessio, ma non erano mai giunti ai fiori d’arancio. Ora anche lui ha una nuova storia d’amore con Denise Esposito che lo ha reso padre per la quinta volta.