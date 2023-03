Chiara Nasti, sui social il rito magico contro la sfortuna

L’influencer, spesso nel mirino degli hater, vuole eliminare le energie negative e si sottopone al rituale per il venerdì 17

Chiara Nasti, spesso nel mirino degli hater, ha deciso di eliminare le energie negative che la circondano. Sui social ha pubblicato il video di un rito per togliere il malocchio, in cui si riprende seduta mentre la “maga” esegue il rituale alle sue spalle utilizzando acqua e olio.

Chiara Nasti le prova tutte per tenere lontane le energie negative e con una buona dose di superstizione si sottopone al rituale. “Occhio malocchio” scrive condividendo il filmato dell’esperimento, realizzato non a caso proprio la sera prima di un venerdì 17. La fattucchiera è indaffarata alle sue spalle e lei lascia fare, riprendendo i passaggi: prima le poggia un piatto nero in testa, poi versa l’olio all’interno. L’influencer sorride mostra il risultato: l’esito è positivo e può stare serena. Non è chiaro se abbia solo voluto fare un video ironico per schernire gli hater o se riponga davvero fiducia in queste credenze superstiziose.

Cos’è il rito dell’olio

Quello a cui si sottopone Chiara Nasti è il cosiddetto rito dell’olio. Per eseguirlo si riempie una ciotola di acqua e si poggia sul capo della persona che crede di avere il malocchio. Si aggiunge un po’ d’olio e, dopo aver recitato una misteriosa formula tramandata di madre in figlia, si mescola il tutto. Se la goccia si divide, il malocchio c’è, se rimane compatta, non c’è.

Chiara Nasti e sotto attacco hater

Chiara Nasti finisce spesso al centro delle polemiche social. Spesso viene attaccata per il suo modo di fare la mamma (le hanno scritto: “Sei madre a metà” riferendosi al fatto che si fa aiutare dalle baby sitter), per lo sfoggio di disponibilità economiche (come in occasione del gender reveal party quando era in attesa di Thiago), per le sue uscite troppo dirette sul corpo delle donne in dolce attesa. Il rito contro il malocchio sarà il modo giusto per tenere a bada gli hater?