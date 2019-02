Stasera, Rai5 trasmetterà un concerto di Eric Clapton

Tutto il talento di “Slowhand”, in un concerto del 2013 per il festival “Baloise Session” di Basilea, con una scaletta (Layla, Wonderful Tonight, Cocaine ) e una line-up di tutto rispetto. Lo propone il doc “Eric Clapton – Baloise Session”, in onda alle 23.05 su Rai5. Nell’arco della sua lunga carriera Eric Clapton si è guadagnato un posto permanente nell’Olimpo dei “guitar-heroes”. Per Clapton, passare dal Blues all’improvvisazione jazz, dal rock psichedelico al reggae, sembra facile come bere un bicchiere d’acqua, tanto che la fluidità del suo stile e la chiarezza del fraseggio gli hanno fatto meritare il soprannome di “Slowhand”. Ha militato negli Yardbirds, nei Cream, Blind Faith, e molto altro ancora. La “Baloise Session” registrata nel 2013 restituisce intatto tutto il talento di Clapton. “Posso ancora suonare” ha di recente annunciato, “ma è molto difficile”. Eric Clapton è affetto, infatti, da una malattia degenerativa, che gli rende sempre più difficili i movimenti. In scaletta i brani Layla, Wonderful Tonight, Cocaine, Ramblin’, Queen of Spades, Knock On Wood, Hocchie Coochie, con una line-up di tutto rispetto (Andy Fairweather Low seconda chitarra, Paul Carrack alle tastiere, Henry Spinetti alle percussioni, Chris Stainton alle tastiere e Dave Bronze al basso).