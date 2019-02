Ad aprile, torna Cinemadays

Da lunedì 1 a giovedì 4 aprile in sala con il biglietto a 3 euro in tutti i cinema aderenti: tornano nel 2019 i Cinedamays, organizzati dagli esercenti di Anec e Anem e dai produttori dell’Anica con il sostegno del ministero per i Beni e le attività culturali. L’iniziativa fa da apripista all’estate cinematografica: l’obiettivo è rilanciare l’intrattenimento in sala anche durante i mesi più caldi, allineando il mercato italiano ai principali mercati mondiali, che hanno uscite di grande rilievo in tutti i mesi dell’anno, permettendo così una migliore distribuzione dei film durante tutto l’anno. L’operazione, che vede allo stesso tavolo tutti gli attori dell’industria cinematografica italiana, avrà il battesimo mediatico durante la cerimonia dei David di Donatello, assegnati dall’Ente David di Donatello – Accademia del Cinema Italiano nella serata di mercoledì 27 marzo. Tanti i testimonial che si stanno mobilitando.

ANSA