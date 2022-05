Can Yaman, è il protagonista della serie Viola come il mare

L’attore turco sarà accanto a Francesca Chillemi nella fiction che andrà in onda su Canale 5. Le riprese inizieranno a settembre tra Roma e Palermo

Francesca Chillemi e Can Yaman saranno i protagonisti della nuova serie prodotta da Lux Vide di Matilde e Luca Bernabei in collaborazione con RTI, “Viola come il mare“, le cui riprese inizieranno a fine settembre tra Roma e Palermo. “Viola come il Mare” è un light crime che amalgama nel racconto elementi di commedia e crime stories, ispirato al romanzo di Simona Tanzini “Conosci l’estate?” edito da Sellerio.

“‘Viola come il mare’, un nuovo bellissimo progetto partirà a settembre, in attesa di iniziare le riprese di Sandokan nel 2022 – ha scritto l’attore su Instagram postando una foto di lui intento a firmare il contratto -. Grazie a #lucabernabei ed a @luxvide reciterò prima in italiano e poi in un grande progetto internazionale come #sandokantheseries tutto in inglese. Non vedo l’ora”.

La star turca, dopo aver confermato la sua grande presa sul nostro pubblico con le due fiction andate in onda a inizio estate, “Mr. Wrong” e “Daydreamer“, si prepara così a un altro ruolo importante in italiano per uno dei titoli della nuova grande fiction di Canale 5. Per quanto riguarda invece il remake in chiave contemporanea del kolossal “Sandokan” inizierà le riprese a febbraio 2022.