Harry Styles, il concerto-evento a New York sarà trasmesso su Apple Music

Harry Styles presenterà in anteprima i nuovi brani del suo album Harry’s House nel concerto-evento One Night Only in New York alla UBS Arena della metropoli il prossimo 20 maggio. Il maxi show sarà disponibile per i fan di tutto il mondo anche in streaming su Apple Music

L’attesissimo concerto che Harry Styles terrà il prossimo venerdì 20 maggio alla UBS Arena di New York, in occasione del lancio del suo nuovo disco Harry’s House, sarà trasmesso in una speciale livestream anche su Apple Music in oltre 167 paesi del mondo. One Night Only in New York, questo il nome dell’evento, celebrerà gli inediti del disco capitanati dal sound di As It Was, con già oltre 450 milioni di streaming su Spotify dalla sua uscita il 31 marzo 2022 e 126 milioni di visualizzazioni per il videoclip su YouTube.

ONE NIGHT ONLY IN NEW YORK, IL CONCERTO DI HARRY STYLES DISPONIBILE ANCHE IN STREAMING

Lo ha annunciato lo stesso Harry Styles lo scorso 2 maggio, quando ha pubblicato sui social una foto direttamente dal suo nuovo album Harry’s House, circondata da contorni bianchi e dalle indicazioni per partecipare alla sua nuova performance live. “One Night Only in New York. Harry’s House Performed Live. May 20th 2022. UBS Arena” ha scritto il cantautore britannico su Instagram, raccontando anche come il costo di accesso all’evento newyorkese fosse stato sensibilmente ridotto per permettere a più gente possibile (pur nel rispetto delle normative sanitarie) di parteciparvi. Ora la buona notizia anche per i numerosi fan da tutto il mondo che per questioni logistiche e di impegni non potranno essere presenti all’anteprima ufficiale e live dei nuovi brani di Harry’s House. Il concerto-evento di Harry Styles alla UBS Arena di Belmont Park a New York sarà fruibile da tutti gli abbonati tramite la piattaforma di streaming musicale Apple Music che coprirà un’area davvero vastissima con oltre 167 paesi coinvolti.

QUANDO VEDERE IL CONCERTO DI HARRY STYLES SU APPLE MUSIC

One Night Only in New York di Harry Styles sarà disponibile per lo streaming live su Apple Music. In Italia il concerto si potrà ascoltare in streaming live su Apple Music alle ore 03:00 nella notte di sabato 21 maggio e in replica il 22 maggio alle ore 18:00 oppure il 26 maggio alle ore 17:00.

IL CONCERTO DI HARRY STYLES A NEW YORK ANTICIPA IL TOUR MONDIALE

Il maxi show con cui Harry Styles presenterà venerdì 20 maggio i nuovi brani di Harry’s House – il suo terzo disco da solista in uscita lo stesso giorno – è visto come una vera e propria anticipazione del Love On Tour 2022 all’avvio l’11 giugno da Glasgow prima di attraversare svariate location europee (anche l’Italia – 25 luglio a Bologna e 26 luglio a Torino) e del Nord, Centro e Sud America. Lo stesso concept di One Night Only in New York verrà però presto replicato, come annunciato dal cantautore britannico sui social ufficiali, anche a Londra, con One Night Only in London che andrà in scena dal vivo il 24 maggio 2022 dalla O2 Academy di Brixton.