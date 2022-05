Barù riaccende le speranze dei fan: Jessica Selassié potenziale “fidanzata”

Il nipote di Costantino della Gherardesca torna a parlare del suo rapporto con la principessa etiope

A mesi di distanza dalla fine del “Grande Fratello Vip“, i fan di Jessica Selassié e Barù tornano a sperare che tra i due possa nascere una storia d’amore. Già dentro la Casa di Cinecittà si erano avvicinati, senza però spingersi mai oltre l’amicizia. In un’intervista a “L’isola party”, Barù ha però commentato, ironicamente, una foto della principessa etiope, facendo sognare gli spettatori del reality.

“Questa è Jessica – ha detto -, la mia ex fidanzata… o ancora fidanzata, chi lo sa, magari lo siamo ancora. C’è grande mistero su questo rapporto”. Una battuta che ha, però, messo in discussione quanto dichiarato a “Verissimo” appena poche settimane fa. Nel salotto di Silvia Toffanin il nipote di Costantino delle Gherardesca aveva spento le speranze dei fan della coppia dicendo di vederla solo come un’amica.