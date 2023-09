Il fenomeno Laufey, il jazz per la Gen-Z

“Bewitched” è l’attesissimo nuovo album di Laufey, compositrice e polistrumentista residente a Los Angeles, anticipato da “From The Start”.

“Come musicista, il mio obiettivo è portare il jazz e la musica classica alla mia generazione attraverso una strada più accessibile”, dichiara l’artista di origine islandese-cinese da record che conta ben 425 milioni di ascolti in streaming e un tour mondiale sold out.

Le caratteristiche

Il grande talento di Laufey risplende dell’idea di musica classica, sia essa classificata come classica o jazz o persino pop da classifica, e la umanizza creando un legame profondo con gli ascoltatori che va ben oltre un semplice premere “play”. “Ci sono pochissimi esempi di artisti che un giorno sono sul palco con un’orchestra e il giorno dopo fanno TikTok”, osserva seccamente. A cavallo tra questi due mondi, gode di una posizione privilegiata nella musica, e con “Bewitched” è pronta a salire al livello successivo.

Il primo album

Nel 2022 Il suo album di debutto mostrava quello che Laufey definiva il suo lato “romantico senza speranza”. Grazie al successo immediato di “Everything I Know About Love” ha fatto un tour sold out in Nord America, Asia, Australia e ha acquisito lo status di artista jazz più ascoltata del 2022, con oltre 425 milioni di streaming.

Il nuovo album

Questo nuovo disco invece ha una visione più matura dei sentimenti. “È un album che raccontava l’amore, verso un amico, un amante o la vita. Parlavo anche di cose come il trasloco dalla mia casa d’infanzia e il primo trasferimento in una nuova città, il diventare adulti. Con questo invece ho sperimentato un po’ di più tutto questo, e sto scrivendo della magia dell’amore di essere giovani”. Laufey ha scritto tutte le canzoni tranne lo standard jazz “Misty”, e in due tracce (“Bewitched” e “California and Me”) è presente anche la Philharmonia Orchestra di Londra.

Ispirato ai grandi del jazz e della musica classica, pur possedendo un punto di vista che potrebbe essere trasmesso solo da una ventenne del XXI secolo, “Bewitched” rappresenta un’espansione della tavolozza sonora di Laufey. L’ariosa bossa nova “From The Start” (primo singolo) ha già accumulato 16 milioni di streaming e adesso la ballad “Promise”, con una struttura classica e arrangiamenti intricati che li rendono immediatamente senza tempo, mentre i testi conferiscono alla musica di Laufey un legame con la prossima generazione di aficionados del jazz e della musica classica.

Nuovo tour

In autunno, la star del jazz che piace alla Gen-Z partirà con il “Bewitched Tour,” una serie di concerti in luoghi iconici di tutto il Nord America, incluso il Fillmore di San Francisco, la Thalia Hall di Chicago, la Town Hall di New York e il Theatre at the Ace Hotel di Los Angeles. Laufey (da pronunciare lāy-vāy) cerca di colmare il divario tra il passato e il presente, tra libri di storia e social media, tra la sala concerti Harpa di Reykjavik e il Troubadour di Los Angeles. Arriverà anche in Italia il 29 febbraio 2024 ai Magazzini Generali di Milano.

La carriera

Cresciuta tra Reykjavík e Washington D.C. con viaggi frequenti a Pechino, Laufey si è avvicinata alla musica suonando violoncello e pianoforte, dopo aver scavato nella collezione di dischi del padre si è appassionata agli standard jazz di Ella Fitzgerald. Nel 2020, mentre era ancora una studentessa del Berklee College of Music, ha pubblicato il singolo di debutto “Street by Street”, finito ai vertici delle classifiche radiofoniche islandesi. Dopo l’Ep “Typical of Me” del 2021, Laufey è stata nominata miglior artista esordiente nel campo del jazz e del blues agli Icelandic Music Awards e ha condotto un suo programma su BBC Radio 3/BBC Sounds.