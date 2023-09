The Ferragnez, il commento di Fedez dopo la puntata speciale su Sanremo: “Non ero lucido”

“È uscita la puntata speciale di Sanremo di The Ferragnez, un’importante esperienza professionale di Chiara che io avrei dovuto supportare così come lei ha sempre fatto con me. Purtroppo come tutti sapete non è andata così. Era un periodo in cui non ero lucido ed è venuta fuori una parte della mia personalità di cui non vado fiero”. In una story Instagram, Fedez ha condiviso con milioni di followers il rammarico per lo scompiglio creato alla moglie Chiara Ferragni durante l’ultima puntata della 73ª edizione del Festival di Sanremo. Lo speciale della serie tv dedicata alla coppia, approdato in streaming su Prime Video (visibile anche via Sky Q, Sky Glass e Now, tramite la app Smart Stick) il 14 settembre, ha ripercorso il bacio tra il rapper e Rosa Chemical sul palco dell’Ariston, un fuoriprogramma che ha lasciato interdetta e delusa l’imprenditrice digitale. “Sono molto dispiaciuto per ciò che non sono riuscito a fare e per ciò che ho fatto. In questi mesi sto lavorando molto su me stesso, la mia salute mentale e sulla mia relazione cercando di migliorarmi soprattutto per il bene della mia famiglia” ha concluso Fedez.

La delusione di Chiara Ferragni

“Sapere che tutti mi hanno dato supporto e lui non c’è riuscito, è stato difficile” ha lamentato Chiara Ferragni nello speciale di The Ferragnez. “Gli avevo chiesto di darmi supporto emotivo e non pubblico. Gli avevo chiesto di essere lì come spettatore e non come performer. Mi ha ferita”. Nei giorni precedenti la co-conduttrice del Festival di Sanremo aveva supportato il marito sia dopo il freestyle scagliato contro il Viceministro delle Infrastrutture Galeazzo Bignami, fotografato in divisa nazista, sia dopo l’invito di legalizzare la marijuana lanciato con gli Articolo 31 alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, e si aspettava il medesimo appoggio durante la propria importante esperienza lavorativa. L’inaspettato bacio tra Fedez e Rosa Chemical, però, ha scompigliato le carte. Come emerge dai filmati catturati dietro le quinte dalle telecamere della serie, Ferragni non ha trattenuto l’irritazione: “Non lo possiamo portare da nessuna parte!”.