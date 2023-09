Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, baci durante lo shopping

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sorpresi a scambiarsi baci appassionati durante una sessione di shopping in Montenapoleone.

In una boutique di profumi a Milano la coppia, travolta da una ventata di passione, non ha resistito alla tentazione di abbracciarsi. I due si lasciano travolgere dalle effusioni bollenti. I momenti critici sono ormai alle spalle e non si trattengono: dalle dediche social alle dimostrazioni d’amore per strada.

“Abbiamo provato 8 milioni di profumi” scrive Rosa Perrotta mostrando le boccette sul tavolino del negozio a Milano in cui lei e

Pietro Tartaglione sono andati a caccia di un’essenza speciale. Proprio nella boutique di via Montenapoleone è scattata la passione: i due si sono baciati a favor di paparazzi. Solo una settimana fa si baciavano al lido di Venezia. Le foto della loro gita veneziana sono state pubblicate da Rosa che ha scritto rivolgendosi al marito: “Mi sono innamorata di te”. Un mese prima ad inaugurare l’estate la Perrotta aveva postato alcuni scatti con Pietro Tartaglione e il commento era dolcissimo: “Dobbiamo sbrigarci, ci resta solo tutta la vita insieme”.

Dediche romantiche

In agosto mentre trascorrevano le vacanze Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione hanno festeggiato l’anniversario e sui social si sono scambiati dediche molto romantiche. L’ex tronista ha scritto: “Mi merito un amore che si chiami Pietro”. Tartaglione ha risposto: “Non c’è un giorno in cui tu sarai al secondo posto.” I due stanno insieme da sei anni, si sono conosciuti durante il dating show di Maria De Filippi, si sono sposati, hanno due figli Ethan, 4 anni, e Mario Achille, quasi 2, e tra alti e bassi la complicità tra loro non è mai mancata.