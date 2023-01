Madonna torna a Milano per un unico concerto: The Celebration Tour

La regina del pop mondiale torna in Italia il 23 novembre 2023 al Mediolanum Forum di Assago

La superstar mondiale Madonna torna in Italia per un’unica data mozzafiato il 23 novembre 2023 al Mediolanum Forum di Assago (Milano). Nel 1985 Madonna ha lanciato il suo tour di debutto – The Virgin Tour – negli Stati Uniti e in Canada. Poco dopo, ha intrapreso il primo tour mondiale, nel 1987, a sostegno di Who’s That Girl. Nei quattro decenni successivi, ha infiammato il mondo con gli spettacoli pop più controversi e dinamici mai realizzati, facendo il tutto esaurito in pochi secondi per quasi tutti i tour.

Ad oggi, Madonna si è esibita in circa 700 spettacoli attraverso 11 tour di concerti, generando oltre 1 miliardo di dollari di vendite di biglietti, ed è l’artista femminile in tour con i maggiori incassi di tutti i tempi.

Tra i vari primati conquistati da Madonna spicca quello per il tour femminile più redditizio di sempre, ovvero lo Sticky & Sweet Tour, arrivato a superare 400.000.000 di dollari.

La tournée venne realizzata per la promozione del disco Hard Candy, contenente il singolo Give It 2 Me, nominato ai Grammy Awards nella categoria Best Dance Recording.