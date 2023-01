Wanda Nara e Maxi Lopez insieme in Argentina, che reunion!

La modella e il dirigente sportivo hanno divorziato nel 2013, hanno tre figli e sembrano aver ritrovato l’antica complicità

Wanda Nara con i figli e Maxi Lopez in Argentina. La modella ex di Mauro Icardi scrive “reunion” alludendo alla ritrovata serenità con il padre dei suoi primi tre figli Valentino, 14 anni la settimana prossima, Constantino, 12 e Benedicto Lopez, 10. C’è chi vocifera ci possa essere un ritorno di fiamma tra l’influencer, che ha altre due figlie da Maurito, Francesca, 8 anni, Isabella Icardi, 6, e l’ex calciatore vista la complicità che dimostrano in un video social, che sta facendo il giro del web. Lui intanto è in dolce attesa del suo primo figlio dalla fidanzata Daniela Christiansson.

Che reunion!

Wanda Nara ha pubblicato nelle Storie una serie di video che la ritraggono insieme al suo ex Maxi Lopez. A bordo piscina mentre i figli si tuffano in acqua i due chiacchierano amabilmente. Lei con i piedi nudi sul tavolo, lui poco distante. L’ex calciatore, ora dirigente sportivo, è volato in Argentina per far visita ai suoi ragazzi, Valentino, Constantino e Benedicto con i quali ha un bellissimo rapporto. Durante il soggiorno nella villa di Wanda a Buenos Aires, lei scatta foto allegre di famiglia e il gossip si infiamma. In particolare, gira un audio in cui lo sportivo chiama scherzosamente la Nara “sce..” utilizzando una parola argentina “boluda”, un’espressione colloquiale che dimostra complicità e affetto. C’è chi spera in un ritorno di fiamma, dopo che la modella argentina ha lasciato Mauro Icardi. C’è chi immagina solo un bel rapporto tra ex e una bella famiglia allargata.

Maxi Lopez ancora papà

Maxi Lopez dopo la storia con Wanda Nara naufragata nel 2013 (i due si sono sposati con rito civile nel maggio del 2008 e l’anno successivo con cerimonia religiosa) si è innamorato di una modella svedese, Daniela Christiansson, 31 anni. Ora la coppia, che si frequenta dal 2014, è in attesa del loro primo figlio. Pare che sia in arrivo un fiocco rosa. “Sono entrata nel terzo trimestre” ha scritto lei postando le foto innamorata con Maxi al suo fianco. E sembra andare d’amore e d’accordo con i tre figli del compagno. Posta foto e commenti e anche durante il soggiorno argentino di Maxi in casa Nara, Daniela ha replicato ai post a suon di cuoricini.

La fine della storia tra Wanda e Icardi

Anche tra Wanda Nara e Mauro Icardi la storia d’amore è naufragata. Nonostante i ripetuti tentativi del calciatore che ora milita nella squadra turca del Galatasaray a Istanbul, di riconquistare la modella, pare non ci siano possibilità che lei faccia marcia indietro. Gli ultimi mesi della coppia sono costellati da tira e molla social. Lei decisa a non ripensarci dopo aver dichiarato al mondo di essersi separata dall’attaccante. E lui sempre pronto a ricominciare. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata innanzi tutto la storia di China Suarez, la donna per la quale il calciatore ha preso una sbandata. Beccato dalla Nara, è tornato sui suoi passi ma non è bastato. La sexy argentina ha cominciato a dubitare dell’amore del compagno e da lì è stata una strada sempre più in salita per la coppia. Ora vivono in Turchia. Ma Wanda Nara è quasi sempre in Argentina, dove le è stato attribuito anche un flirt con L-Gante, o altrove per lavoro. Ecco, il lavoro! Icardi non avrebbe voluto che la Nara si dedicasse ad altro se non la sua famiglia, ma Wanda ha ambizioni e progetti che non possono certo essere soffocati. Le loro vite hanno preso strade separate.