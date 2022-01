LOL 2: Chi ride è fuori: la seconda stagione ha (finalmente) una data di uscita

Ecco quando sarà disponibile l’attesissima seconda stagione di LOL: Chi ride è fuori su Amazon Prime Video

È stato il successo più inaspettato del 2021 e, ora, si prepara a tornare con un super-cast e aspettative che definire vertiginose è dire poco: parliamo della seconda stagione di LOL: Chi ride è fuori, che tornerà su Amazon Prime Video il 24 febbraio. Alla guida del programma, che vede 10 comici sfidarsi in una gara durante la quale dovranno cercare di non ridere per ben 6 ore, sarà ancora una volta Fedez, affiancato dal vincitore morale della prima edizione, ovvero Frank Matano, arrivato in sostituzione di Mara Maionchi, sua collega dietro al bancone di Italia’s Got Talent.



Anche a questo giro, i nomi che si sfideranno nel corso delle 6 puntate dimostrano quanto siano ingenti gli investimenti di Amazon per la riuscita del format: a contendersi la vittoria di LOL 2, che consiste in un montepremi di 100mila euro da devolvere a un ente benefico a scelta dell’artista superstite, saranno, infatti, Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti – l’anno scorso partecipò sua sorella Caterina -, Diana Del Bufalo– fresca della polemica sul vaccino che ha sconvolto i social -, Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Mago Forest, Alice Mangione, Gianmarco Pozzoli, Tess Masazza e Max Angioni.



I primi quattro episodi di LOL 2, prodotto da Endemol Shine Italy per Amazon Studios, saranno disponibili in streaming da giovedì 24 febbraio, mentre gli ultimi due dal 3 marzo, compreso il gran finale che decreterà il vincitore, ossia lo sfidante riuscito a rimanere serio per tutte e 6 le ore dell’esperimento. Che vinca il più brontolone.



VanityFair.it