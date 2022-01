Ascolti tv, Raspelli conquista i telespettatori anche con le repliche di Melaverde

Raspelli baciato dal sole dell’auditel. Dopo il successo del programma, L’Italia che mi piace – In viaggio con Raspelli, in onda su Canale Italia, alcuni emittenti locali e il canale on demand Canale Europa, il presentatore trionfa anche con le repliche di Melaverde. I déi sorridono al baronetto del giornalismo enogastronomico, che sta vivendo un momento soddisfacente per la propria carriera: è una rinascita brillante e briosa, dopo il brusco addio a Melaverde. Domenica scorsa, la replica di Melaverde nota come Le Storie ha conquistato 822.000 spettatori; share 9,17%. Non ha avuto la stessa fortuna l’ingrediente perfetto di La7, che ha catturato l’attenzione di 106.000 spettatori; share 1,2%.

Vediamo il confronto con sabato, con le altre trasmissioni.

RAI 1- LINEA BIANCA (con Massimiliano Ossini)

1.191.000 spettatori; share 8,8%

RAI 2- Il PROVINCIALE (conduce Federico Quaranta)

816.000 spettatori; share 5,1%

RAI 2- BELLISSIMA ITALIA A CACCIA DI SAPORI( con Fabrizio Rocca)

608.000 spettatori; share 4,3%

LA7- EDEN (con Licia Coló)

496.000 spettatori; share 2,4%

RAI 2 – FATTO DA MAMMA E PAPÀ (condotto da Flora Canto con Francesca Minnella e Gianluca Mech, prima puntata)

305.000 spettatori; share 2,6%