Cultura: Franceschini, il nome di Sassoli al progetto di recupero del carcere di Santo Stefano

Sarà intitolato a David Sassoli il Progetto Ventotene, una iniziativa ambiziosa a cui guarda tutta Europa

La proposta, lanciata nelle scorse ore dalla commissaria straordinaria del governo Silvia Costa d’intesa con il ministro della Cultura Dario Franceschini, è stata accolta con favore dal premier Mario Draghiche ha sottolineato come “la morte di David Sassoli rappresenti una grande perdita per l’Italia e per l’Europa intera. I tributi che gli sono stati rivolti riflettono la profondità del suo impegno a favore di una Europa più unita e più libera, come nelle intenzioni dei padri fondatori”.

Per queste ragioni il premier condivide “pienamente la proposta di intitolargli il Progetto Ventotene-Santo Stefano, per una Scuola di Alti pensieri in un luogo a lui molto caro. Sarà un modo per tracciare una linea ideale con il passato, tra due momenti di rinascita del progetto europeo, di cui David Sassoli è stato appassionato protagonista”.

Il progetto per il recupero dell’ex carcere di Santo Stefano, ha spiegato Dario Franceschini, “è una iniziativa ambiziosa a cui guarda tutta Europa. Il valore di quei luoghi deve essere considerato per l’alto significato simbolico, è lì che è nata l’idea più rivoluzionaria dei nostri tempi: l’Europa federale. Ed è giusto oggi intitolare questo progetto a David che con il suo impegno politico e civico è stato in tutto il suo percorso di vita un interprete profondo dello spirito del Manifesto di Ventotene”.

“David Sassoli , ha evidenziato la commissaria Costa nella sua proposta al presidente del Consiglio, ha saputo interpretare con garbo e determinazione quella sintesi espressa in Parlamento di ‘idealità e mediazione alla luce dei suoi saldi valori cattolico democratici e delle sue forti istanze di solidarietà , giustizia sociale, partecipazione civica e dialogo. Sono certa che la testimonianza e l’esempio di Sassoli resteranno anche nel cuore di tanti giovani che ci stanno inviando toccanti messaggi e che in questi anni lo hanno sentito vicino e attento alle loro richieste.”