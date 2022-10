Tra gli ospiti Fabrizio Biggio e Bianca Guaccero

E’ “Sì viaggiare” il tema di “Stasera tutto è possibile”, il comedy show realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy e condotto da Stefano De Martino, in onda lunedì 17 ottobre alle 21.20 su Rai 2. Sul palco dell’Auditorium Rai di Napoli ci saranno Fabrizio Biggio, Bianca Guaccero, Marta Filippi, Antonio Giuliani, Carmine Del Grosso, Giovanni Esposito e Gino Fastidio. Al fianco di De Martino, Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia, che, questa settimana, imiterà Milly Carlucci e Maria De Filippi.

Tra i giochi del programma ci saranno, oltre all’immancabile Stanza Inclinata, Ma che musical, Do Re Mi Fa Male, Serenata Step, Rubagallina, La stanza buia e altri ancora.

Stasera tutto è possibile è un programma scritto da Stefano Santucci, Paolo Mariconda, Gian Luca Belardi, Riccardo Cassini, Annalisa Montaldo, Marco Pantaleo, Esther Rem Picci, Francesco Ricchi, Stefano Sarcinelli. Regia di Sergio Colabona.