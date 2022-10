Joe Manganiello co-dirigerà un documentario su Dungeos & Dragons

Appassionato di Dungeons & Dragons ed esperto conoscitore, Joe Manganiello si è detto entusiasta del nuovo progetto

Joe Manganiello da attore a regista. Il popolare attore, uno dei più amati e apprezzati di Hollywood dall’uscita di Magic Mike, sarà il co-direttore di un documentario incentrato su Dungeons & Dragons, il più popolare gioco di ruolo del pianeta. L’attore è uno dei giocatori più famosi della community e si è sempre esposto in prima persona per promuovere e parlare del gioco. I più attenti ricorderanno anche la sua partecipazione a un episodio di Big Bang Theory, serie tv cult americana, il cui Joe Manganiello appare proprio come giocatore di Dungeons & Dragons, del quale nella serie che vede protagonista Sheldon Cooper si parla abbondantemente.

JOE MANGANIELLO E DUNGEONS & DRAGONS

L’esperienza di Joe Manganiello in D&D sarà fondamentale per la realizzazione di un prodotto accurato in ogni sua parte, che racconti in maniera approfondita e appassionata il mondo che si cela dietro il gioco. Ad affiancare Joe Manganiello nella direzione del documentario prodotto da Hasbro ed eOne ci sarà Kyle Newman, regista noto per aver svolto altri lavori simili in passato. Sono già state diffuse alcune indiscrezioni in merito al documentario, che dovrebbe basarsi su un archivio che comprende oltre 400 ore di girato interamente dedicato a Dungeons & Dragons. Filmati mai visti prima che sono stati girati fin dagli anni Settanta e che verranno montati per realizzare uno storytelling guidato nel mondo del gioco. Non è il primo documentario dedicato a D&D ma nelle intenzioni dei suoi registi, questo vuole essere qualcosa di diverso, il documentario “definitivo”. Un intento ambizioso che si rifà anche al fatto che il prodotto è previsto in uscita nel 2024, in occasione del cinquantennale della nascita di Dungeons & Dragons. Manganiello si è detto fiero ed entusiasta di poter essere parte di un progetto così importante vista la sua passione per il gioco.

COS’È DUNGEONS & DRAGONS

Dungeons & Dragons è un vero e proprio caposaldo della produzione fantasy. Il gioco può essere inteso quasi come una rappresentazione teatrale, in cui ogni giocatore si trova a dover realmente impersonificare il suo personaggio. Tra i giochi di ruolo non virtuali è uno dei più amati, sicuramente il più diffuso e si stima che ci siano circa 20 milioni di giocatori nel mondo. I dati disponibili fino al 2004 indicano che il giro d’affari che ruota attorno a Dungeons & Dragons ha superato il miliardo di dollari. Nel 2014 è uscita la quinta edizione del gioco.