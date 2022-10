Vatican Girl – La scomparsa di Emanuela Orlandi, il trailer della docuserie Netflix

Prodotta dalla società di produzione televisiva inglese RAW, è attesa per il 20 ottobre sulla piattaforma di streaming. Nel corso di quattro episodi, viene racconta in modo dettagliato la storia della scomparsa in circostanze misteriose della tristemente celebre Emanuela Orlandi, ragazza di 15 anni che viveva nella Città del Vaticano. Attraverso nuove interviste con la famiglia Orlandi e con testimoni che non avevano mai parlato prima, lo show apre a una nuova strada. Ecco il trailer

È appena uscito il trailer ufficiale di Vatican Girl – La scomparsa di Emanuela Orlandi, la docuserie Netflix prodotta dalla pluripremiata società di produzione televisiva inglese RAW.



Attesa per il 20 ottobre sulla piattaforma di streaming video (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), la serie racconta nel corso di quattro episodi la storia della misteriosa scomparsa della tristemente celebre Emanuela Orlandi, la ragazza di 15 anni che viveva nella città del Vaticano e che all’improvviso è sparita nel nulla.

Attraverso nuove interviste con la famiglia Orlandi e con testimoni che non avevano mai parlato prima, lo show apre a una nuova strada.



Era il 22 giugno 1983 quando Emanuela Orlandi è svanita nel nulla, in circostanze misteriose. Il caso, che ha colpito tutta Italia, è rimasto insoluto per 39 anni.

“Non importa quanto terrai nascosto un segreto: la verità prima o poi verrà fuori”, si sente pronunciare dal giornalista Andrea Purgatori, che conduce questa serie assieme al fratello di Emanuela, Pietro Orlandi. Purgatori è il giornalista che ha seguito il caso fin dall’inizio.



NUOVE VOCI RACCONTANO UN’INEDITA VERSIONE DELLA VICENDA

In Vatican Girl – La scomparsa di Emanuela Orlandi nuove voci dipingono l’immagine di un’oscura rete di segreti tenuti nascosti a ogni costo.



La docuserie è scritta e diretta da Mark Lewis (vincitore di un Emmy per la docu-serie Don’t F**k With Cats: Hunting an Internet Killer). Alla produzione c’è Chiara Messineo, mentre Tom Barry e Dimitri Doganis sono i produttori esecutivi per RAW.



Mark Lewis e Chiara Messineo oggi, 13 ottobre, sono saliti sul palco del MIA (Mercato Internazionale Audiovisivo) per discutere del processo di realizzazione della docu-serie e della sua prossima uscita.



