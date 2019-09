Liam Gallagher nuovo “ambasciatore del rock” per Virgin Radio

Virgin Radio prosegue imperterrita nella sua missione di dare voce al rock attraverso i suoi protagonisti.

Dopo Dave Grohl (Foo Fighters), Jared Leto (Thirty Seconds To Mars), Noel Gallagher e Marky Ramone, un’altra star di livello mondiale ha accettato di prestare la propria immagine condividendo la proposta di Virgin Radio di diventare “Ambasciatore del Rock”: Liam Gallagher ha infatti scelto Virgin Radio per dare voce al suo messaggio di vocazione nei confronti del rock.

Il Rock Ambassador di Virgin Radio infatti non è solo alfiere di un genere musicale; il Rock Ambassador deve incarnare un’attitudine, suggerire un modo di vivere e deve essere di ispirazione per tutte quelle persone che credono nella forza della musica rock.

La colonna sonora dello spot, girato in bianco e nero e rigorosamente in inglese con sottotitoli in italiano, è “Shockwave”, il primo singolo estratto dal nuovo album “Why Me? Why Not” in uscita il 20 settembre.

Anticipata da un’anteprima su Virgin Radio Tv (canale 157 del digitale terrestre) a partire da sabato 14 alle 12.00, la campagna televisiva è partita domenica 15 settembre sulle reti Mediaset.

Dal 19 settembre il flight televisivo sarà integrato da un’importante campagna in oltre 950 sale cinematografiche del circuito Movie Media in tutta Italia. A queste si affiancherà una pianificazione su digital e social di Virgin Radio.