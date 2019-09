Charlize Theron stuzzica i fan: “Ho una nuova relazione con due donne”

Lʼattrice ha postato una foto in compagnia delle colleghe Nicole Kidman e Margot Robbie, con cui ha diviso il set del prossimo film “Bombshell”

“Penso di dover essere onesta. Ho una nuova relazione, con queste due ragazze. Per davvero”, è il tweet provocante di Charlize Theron accompagnato da un scatto che la ritrae in compagnia di Nicole Kidman e Margot Robbie. I fan sono immediatamente impazziti per l’annuncio dell’attrice, anche se la presunta liason a tre è riconducibile alla loro sintonia lavorativa e all’unione sul set: le tre star presto saranno insieme al cinema con il film “Bombshell” di Jay Roach.

Il film arriverà il 20 dicembre sugli schermi americani. Narra la vera storia dello scandalo scoppiato dietro le quinte di Fox News, noto canale di notizie americano, e il relativo coinvolgimento del suo fondatore capo Roger Ailes (John Lithgow), concentrandosi sulle donne che l’hanno portato alla luce: Megyn Kelly (Charlize Theron), Gretchen Carlson (Nicole Kidman) e Kayla Pospisil (Margot Robbie).

