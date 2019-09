Raisport, il lunedì il calcio è “Totale”

Parte stasera, lunedì 16 settembre, alle 22.50, su Raisport+ HD, “Calcio Totale”, la nuova trasmissione dedicata al mondo del calcio. Curata da Alda Angrisani e Cesare Di Gesaro, e condotta da Sabrina Gandolfi, in onda dallo stesso studio de “La Domenica Sportiva”, modificato e riarredato per l’occasione, esplorerà ogni settimana il “pianeta football”, italiano e straniero, in tutte le sue dimensioni, in particolare quella locale.

In collaborazione con la TGR, infatti, ogni settimana il cuore della trasmissione sarà una storia “nascosta”, una notizia che, magari, non ha trovato spazio nella cronaca nazionale ma che merita di essere raccontata: e il calcio offre continuamente spunti di racconto.

“Calcio Totale”, poi, sarà strettamente legato all’attualità, già a partire dalla puntata di stasera, che in apertura dedicherà ampio spazio alla cronaca, con gli arresti dei capi ultras juventini. Poi il posticipo Torino-Lecce che chiude la terza di A, quindi la vigilia dell’esordio in Champions delle squadre italiane, e il super posticipo della Serie B, Salernitana-Benevento, con la sfida in panchina tra Gianpiero Ventura e Pippo Inzaghi, due allenatori in cerca di una rivincita personale dopo le ultime, sfortunate esperienze.