In tv torna Sandra Oh, è La direttrice di un college

Debutta su Netflix il 20 agosto serie con star Grey’s Anatomy

Sandra Oh, amatissimo volto di Grey’s Anatomy che ha lasciato da qualche stagione (nella serie era la popolarissima dottoressa Christina Yang), poi protagonista di Killing Eve, è pronta a conquistare il cuore dei fan con un altro ruolo di grande attualità, protagonista questa volta de La direttrice (The Chair) in onda su Netflix in onda dal 20 agosto, nella quale si affronta il tema degli ostacoli per le donne chiamate a ricoprire incarichi apicali e di responsabilità. Senza dimenticare un po’ di ironia (si ride molto va detto nonostante il messaggio molto importante) la nuova serie racconta le sfide di una professoressa alla guida di un prestigioso dipartimento universitario canadese.

La miniserie racconta la storia di Ji-Yoon Kim, una professoressa impegnata alla Pembroke University, prima donna non caucasica ad assumere la guida del dipartimento di inglese.

I pregiudizi e le difficoltà sono all’ordine del giorno in un ambiente, come quello universitario, notoriamente governato da uomini.

La protagonista è chiamata a superare sfide quotidiane, anche per via del suo coinvolgimento sentimentale con uno dei docenti, uno dei punti su cui si consumerà lo scontro con i colleghi, molti dei quali si allontanano da lei nel momento in cui assume il nuovo incarico. Le vicende sono raccontate con registri diversi, più e meno seri ed il prodotto si classifica a tutti gli effetti come dramedy. Dirige “The Chair” Daniel Gray Longino, regista di “Un uomo, un mostro e un mistero”. L’attrice, 2 volte Golden Globe è stata coinvolta anche nella produzione della serie, scritta da Scritta da Amanda Peet con David Benioff.

Ansa.it