Guendalina Tavassi ha ritrovato l’amore: parla l’ex gieffina, sfogo duro

L’ex gieffina ha ritrovato l’amore dopo la conclusione del matrimonio con Umberto D’Aponte

C’erano pochi dubbi sulla questione, ora non ce ne è più nemmeno uno: Guendalina Tavassi ha ritrovato l’amore dopo che nei mesi scorsi è naufragato il suo matrimonio con Umberto D’Aponte. L’uomo con cui si sta frequentando è un imprenditore attivo nel settore della ristorazione, di nome Federico Perna.

Le indiscrezioni sulla neonata relazione hanno iniziato a circolare nei giorni scorsi, dopo che i diretti interessati hanno seminato su Instagram degli indizi piuttosto inequivocabili circa il loro legame: dediche, cuoricini e anche fotografie pubblicate dallo stesso Perna che si è ‘divertito’ a mostrarsi con una donna, coprendole il volto per tenerla segreta. Quella donna era Guendalina.

Il gossip, di fatto, è stato confermato durante la serata di Ferragosto dalla stessa Tavassi, attraverso una Stories in cui da un lato ha lasciato intendere che ha cominciato un nuovo capitolo sentimentale della sua vita, dall’altro si è sfogata per via del chiacchiericcio sul suo conto proliferato nell’ultimo periodo.

Al momento l’ex gieffina si trova in vacanza in Grecia, più precisamente nella meravigliosa isola di Mykonos, proprio dove c’è pure Federico Perna. I due si sono ben guardati dal mostrarsi assieme, ma ai più attenti non è sfuggito che stanno frequentando i medesimi luoghi: insomma, uno più uno fa due.

A fornire una ulteriore prova ci ha pensato il blogger esperto di gossip Amedeo Venza che su Instagram ha divulgato un video in cui si notano Guendalina e Federico abbracciarsi in un locale. Alla luce di ciò, Guendalina è uscita allo scoperto, con una punta di polemica.

“Purtroppo la gente non si fa mai gli affari propri, non devo dare spiegazioni né tantomeno devo giustificarmi, ma se volevo farlo uscire l’avrei fatto io. Se sto aspettando è semplicemente perché ho dei figli e avrei preferito un po’ più di tempo per dire le cose”. Così ha esordito la Tavassi nella Stories Instagram in cui si è riferita al rapporto con Perna. Una conferma a tutti gli effetti, seppur piccata. “Detto ciò, auguro a tutti di essere felici come finalmente lo sono io”, ha chiosato. Altrimenti detto, è sbocciato un nuovo amore: auguri!

Guendalina è madre di tre figli: la sua primogenita è Gaia, nata da una relazione avuta in giovane età (ha dato alla luce la figlia quando aveva 17 anni). Dal matrimonio con Umberto D’Aponte ha avuto altri due frutti d’amore. Trattasi di Chloe e di Salvatore, nati rispettivamente nel 2013 e nel 2016.

