Emma Marrone, uno sketch infiamma i social: “Sei il più invidiato d’Italia”

Emma Marrone in ferie prima di X Factor: “Sei il più invidiato d’Italia”, la gag

Proseguono le vacanze della grande e amata artista italiana Emma Marrone. La cantante, che si sta godendo le meritate ferie appare spensierata e di buon umore in vista della nuova stagione televisiva che si preannuncia essere decisamente movimentata. Per questo ricaricare bene le pile è molto importante ed Emma lo sa. Nelle prossime settimane la cantante lanciata dal talent Amici di Maria De Filippi ormai diversi anni fa tornerà dietro il bancone di X Factor, pronta a giudicare le performance dei cantanti del domani. Prima del ritorno nella giuria del talent però Emma si gode spensierata gli ultimi giorni di vacanza e lo dimostra una delle ultime storie Instagram pubblicata insieme ad Alberto Gianni dell’agenzia Next Management Milano:https://23f41a61b0c3407ca7efecbb4fa809d9.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

Sei il più invidiato d’Italia, hai in mano i miei piedini. I feticisti, sto aspettando solo loro, olè

ha scherzato la cantante via social.

Emma Marrone, il messaggio nel giorno di Ferragosto: “E’ tutto senza senso”

Anche nel giorno di Ferragosto Emma Marrone non ha voluto lasciare da soli i suoi vari milioni di fan su Instagram. La cantante, in pieno riposo, ha postato uno splendido scatto in cui viene immortalata a prendere il sole, un momento decisamente piacevole per la bella artista uscita da Amici di Maria De Filippi: “E’ tutto senza senso, buon Ferrragosto” – ha scritto come didascalia del suo ultimo post Instagram Emma Marrone – . Decisamente il modo migliore per riportare al massimo la barra dell’energia.

Emma Marrone fa il boom sui social: pioggia di interazioni su Instagram

Che Emma Marrone fosse tanto amata non è mai stato messo in dubbio. La cantante, che ha dolcemente provocato i fan sui social in vista della nuova stagione di X Factor, anche nelle ultime ore ha fatto il pieno di consensi tramite Instagram, con migliaia di like raccolti tra quelli di vip e fan comuni.

