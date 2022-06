Chiara Ferragni firma il pacchetto delle gomme da masticare Daygum

L’imprenditrice digitale ha firmato un’edizione limitata delle celebri chewing gum, che promettono di rendere subito i denti bianchissimi

Nuova collaborazione per Chiara Ferragni. L’influencer è stata ingaggiata da Daygum per l’edizione limitata Insta White by Chiara Ferragni.

CHIARA FERRAGNI PER DAYGUM

“Una novità rivoluzionaria nel mondo del chewing gum”, si legge sul sito ufficiale di Daygum. Daygum Insta White, infatti, “è il primo chewing gum in Italia senza zucchero con effetto ottico di bianco istantaneo per il tuo sorriso. Non hai bisogno di specchi o di azioni complicate: avere un sorriso effetto wow oggi è facile come masticare un chewing gum!”. La formulazione Blue System, infatti, crea un effetto di contrasto di colore temporaneo che promette di far risaltare immediatamente il bianco naturale dei denti. Testimonial dell’edizione limitata, Chiara Ferragni: sulle due confezioni del prodotto, una rosa tenue e una rosa acceso, è presente infatti il riconoscibile logo ad occhio dell’imprenditrice digitale. Per quanto riguarda il prezzo, quello riportato online si aggira sui 3.50 euro per la confezione da due astucci.

CHIARA FERRAGNI IMPEGNATA CON THE FERRAGNEZ 2?

Intanto Chiara Ferragni potrebbe essere al lavoro sulla seconda stagione di The Ferragnez, la serie di Amazon Prime Video (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) che racconta la vita della famiglia più social d’Italia. Non ci sono conferme ufficiali, ma alcune foto di Chiara Ferragni a Cremona, sua città natale, hanno fatto immaginare a molti che l’influencer fosse sul set di The Ferragnez 2. Stando a quanto rivelato dal Corriere della sera, insieme a lei c’erano molte telecamere, fonici, truccatori e bodyguard. Possibile, quindi, che l’imprenditrice abbia deciso, per il secondo capitolo della serie, di portare i fan nel luogo in cui tutto è cominciato. “Oggi è stato un giorno speciale”, ha scritto postando su Instagram una serie di scatti da Cremona. Con lei c’erano il papà Marco, il figlio Leone e l’amico Filippo Fiora. Il set, a quanto si legge sul Corriere, era blindatissimo e ai fan è stato vietato di fare foto e video. Del resto lo scorso dicembre era trapelata la notizia che Banijay, la casa di produzione di The Ferragnez, fosse al lavoro sulla seconda stagione della docu-serie dedicata alla vita di Chiara Ferragni e Fedez.