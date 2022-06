Ariete in concerto a Napoli, la scaletta

Il 18 giugno la giovane cantautrice si esibirà al Suona Festival dove proporrà i suoi primi successi e i brani del primo album, Specchio



Ha cominciato il tour al Carroponte di Milano, e adesso è pronta per il pubblico di Napoli. Ariete, vero nome Arianna Del Ghiaccio, suonerà il 18 giugno al Suona Festival e proporrà sia i suoi primi successi che i brani dell’album Specchio.

ARIETE A NAPOLI, LA SCALETTA

Ariete canterà e suonerà i brani del suo primo album in studio, Specchio, ma anche i suoi primi successi Spazio, 18 anni e L’Ultima Notte (certificato platino Fimi/Gfk). In attesa di scoprire quali brani proporrà a Napoli, possiamo farci un’idea della scaletta grazie alla sua esibizione al concerto del primo maggio di Roma, ma anche basandoci sui brani del suo primo album. A questa lista va molto probabilmente aggiunta Tutto (con te), la nuova canzone la cui uscita è prevista per domani, venerdì 17 giugno.

Tutto Giornate noiose Club Cicatrici L Castelli di lenzuola Specchio Avviso Quella di prima Fragili Spifferi Iride Spazio 18 anni Pillole Amianto L’ultima notte

ARIETE, LE DATE DEL TOUR

Il tour di Ariete impegnerà la cantautrice per tutta l’estate. Ecco le prossime date:

18 giugno – Napoli, Suona Festival – Venue TBC

25 giugno – Genova, Goa Boa, The Next Day

26 giugno – Padova, Arena Live Geox

27 giugno – Firenze, Viper Summer Festival

30 giugno – Perugia, L’Umbria che spacca

2 luglio – Caorle (VE), Parco del Pescatore

6 luglio – Roma, Rock in Roma

8 luglio – Cosenza, Be Alternative Festival – Piazza XV Marzo

9 luglio – Molfetta (BA), Banchina San Domenico – Luce Festival

14 luglio – Pistoia, Pistoia Blues – Storytellers

15 luglio – Bologna, Sequoie X Oltre

16 luglio – Collegno (To), Flowers Festival

27 luglio – Francavilla al Mare (CH), Lungomare Tosti @ Shock Wave Festival

30 luglio – Castel Folk @ Villa Lagarina (TN)

5 agosto – Paestum (SA), Suona Festival – Clouds Arena

6 agosto – Gallipoli (LE), Parco Gondar

12 agosto – Ascoli Piceno, Piazza del Popolo @ Ascoli Summer Festival

19 agosto – Bagheria (PA), Piccolo Parco Urbano

20 agosto – Catania, Villa Bellini